Le district scolaire du Minnesota adopte le slogan Black Lives Matter comme “ discours gouvernemental ” privilégié

De nombreuses écoles font la promotion de slogans de justice raciale tels que Black Lives Matter. Mais un district du Minnesota est allé un peu plus loin, adoptant plusieurs slogans comme un «discours officiel du gouvernement» privilégié, tacitement exempté de contestation par une opinion dissidente normalement protégée en vertu du premier amendement.

Les membres du conseil d’administration des écoles publiques de Rochester ont approuvé à l’unanimité une résolution radicale qui autorise le surintendant à promouvoir les slogans Black Lives Matter, Brown Lives Matter, Indigenous Lives Matter, All Are Welcome Here et Stop Asian Hate.

Le fonctionnaire est invité à prendre toutes les mesures «qui favorisent les objectifs» de la résolution, y compris en approuvant «les messages, la signalisation et les éléments visuels» pour les slogans. Le district a également adopté le «drapeau de fierté» à six couleurs comme discours du gouvernement pour soutenir «un message d’inclusion» dans les écoles.

Selon KAAL TV, la résolution était un mouvement de défense juridique. Un jour avant la réunion du conseil, le surintendant Michael Muñoz a dit au personnel d’ignorer «la désinformation circulant sur les médias sociaux» selon laquelle les hauts fonctionnaires avaient ordonné la suppression des «messages BLM» dans les salles de classe.

La revendication est issue d’une réunion de direction sur «la parole, les droits du premier amendement et comment nous pouvons soutenir nos étudiants et notre personnel», a écrit Muñoz, qui avait auparavant accepté de démissionner à la fin de l’année scolaire à la suite d’un scandale de plagiat.

Quelqu’un a posé une question sur le «matériel BLM», mais la réponse n’incluait pas «une directive pour supprimer les affiches / drapeaux ou interdire le port de vêtements BLM», a déclaré Muñoz, ajoutant que le conseil aborderait la question le lendemain. Il a adressé le même message aux familles du quartier.

La résolution pourrait être lue pour permettre au district de mettre un terme au désaccord avec les slogans des élèves, des enseignants et du personnel, et de censurer les plans de cours qui enseignent aux élèves le débat sur les questions de justice raciale. Il ne fait aucune mention des droits du premier amendement des employés et des étudiants.

Il a une qualification: la résolution n’est pas conçue comme une «approbation» des politiques prises en charge par «des organisations utilisant le même message ou un message similaire». Cela fait probablement allusion à l’organisation Black Lives Matter, dont les fondateurs sont des marxistes autoproclamés et dont les principes incluaient à l’origine «perturber[ing] la structure de la famille nucléaire prescrite par l’Occident.

Un professeur de droit a déclaré à Just the News que la résolution pourrait simplement s’appliquer aux murs des écoles, afin que le district puisse exclure les «opinions rivales» des slogans approuvés par le gouvernement sur sa propre propriété.

«C’est en fait assez normal», sauf dans le sens où un conseil scolaire «a exprimé» son point de vue sur le discours du gouvernement, a écrit Eugene Volokh de l’UCLA, un expert du premier amendement, dans un courriel.

«L’école peut installer des panneaux pro-recyclage sans autoriser les panneaux anti-recyclage, les panneaux de soutien aux troupes sans autoriser les panneaux opposés aux troupes, vous-devriez-travailler-dur sans autoriser les panneaux vous-devriez-gaffe . »

Un porte-parole du district a répondu à une question, mais n’a pas répondu aux questions sur la portée de la résolution ou fourni une explication pour les slogans particuliers choisis. «All Are Welcome Here» est sans doute comparable à «All Lives Matter», un slogan souvent accusé de véhiculer «l’anti-noirceur» et la haine.

La National School Boards Association n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si d’autres districts avaient adopté des slogans politiques comme «discours du gouvernement» et s’il était sage de le faire, étant donné qu’un district pouvait également approuver «All Lives Matter».

“Il ne s’agit pas de dire aux élèves ce qu’ils doivent penser”

Muñoz a donné le contexte de la résolution lors de la réunion du conseil scolaire du 27 avril.

«Nous avons eu le problème que lorsque vous permettez à des employés d’exprimer leurs opinions personnelles sur un sujet particulier pendant leurs heures de travail, cela doit être fait d’une manière qui est considérée comme impartiale», a-t-il déclaré. (Au moins deux membres du conseil portaient des masques Black Lives Matter lors de la session Zoom.)

Les districts scolaires du Minnesota parlent depuis environ un an de «comment soutenir certains messages d’inclusion tout en étant conscients des paramètres de ce qui est et n’est pas permis en vertu du premier amendement», a déclaré l’avocat de district John Edison au conseil.

Ils ne peuvent pas favoriser certains points de vue exprimés par les employés tout en limitant les autres, mais en adoptant les slogans comme discours du gouvernement, «nous ne créons pas un forum pour d’autres types de discours», a-t-il déclaré. Edison n’a pas répondu à une question sur la portée de la résolution.

Personne au conseil d’administration n’a demandé comment les slogans particuliers avaient été choisis. La membre Melissa Amundsen a remercié ses collègues d’avoir élaboré la résolution «remarquablement rapidement».

Le président du conseil, Jean Marvin, a demandé aux membres de lire chacun à haute voix quelques lignes de la résolution dans l’ordre.

«Il ne s’agit pas de dire aux élèves ce qu’ils doivent penser ou ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire, mais cela donne à notre district et à notre personnel le pouvoir de parler de ces vies qui comptent – de brandir le drapeau de la fierté, d’utiliser Black Lives Matter. signez dans leur classe », a déclaré Marvin. «Le message qui leur est adressé est que ce quartier est derrière vous. C’est notre message à la communauté. »

Le conseil scolaire semblait inquiet de créer accidentellement un «forum public limité» qui permettrait aux élèves de publier des messages autres que des slogans de justice raciale qui se trouvaient déjà sur la propriété de l’école, a déclaré Volokh, le professeur de droit du premier amendement.

«Les gens craignent naturellement que certains conseils scolaires tentent effectivement de supprimer une telle dissidence de la position officielle du gouvernement», a-t-il écrit. «Mais le simple fait de qualifier certains messages de« discours du gouvernement »ne restreint pas en soi les opinions contraires des élèves», qui peuvent encore être légalement exprimées sur la propriété de l’école «à moins que cela ne menace de graves perturbations, ne soit vulgaire ou sexuellement suggestif, ou ne fasse l’éloge de la consommation de drogues illégales. . »