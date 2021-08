Le district scolaire du Texas ajoute des masques au code vestimentaire pour contourner l’interdiction du gouverneur ⋆ 10z viral

Un district scolaire du Texas a modifié mardi son code vestimentaire afin de contourner l’interdiction du gouverneur Greg Abbott des mandats de masque.

Le conseil d’administration du district scolaire indépendant de Paris a voté pour apporter les modifications car il “estime que le code vestimentaire peut être utilisé pour atténuer les problèmes de santé transmissibles, et a donc modifié le code vestimentaire du PISD pour protéger nos étudiants et nos employés”, selon un article publié sur son site Internet. “Le conseil estime que le code vestimentaire peut être utilisé pour atténuer les problèmes de santé transmissibles, et a donc modifié le code vestimentaire PISD pour protéger nos étudiants et nos employés.”

Le décret d’Abbott stipule qu'”aucune entité gouvernementale, y compris un comté, une ville, un district scolaire et une autorité de santé publique” ou “aucune entité publique ou privée qui reçoit ou recevra des fonds publics” ne pourra exiger des masques.

Le non-respect est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $, mais les entreprises privées sont exemptées de l’ordonnance.

#BREAKING Paris ISD (Texas) exigera des masques dans le cadre de leur code vestimentaire après une décision du conseil d’administration ce soir. Sont-ils les premiers à trouver une faille dans l’ordre de @GovAbbott concernant les mandats de masque ? pic.twitter.com/FfB9HeecVh – Jen Phillips (@jenphillipsnews) 18 août 2021

“Le gouverneur du Texas n’a pas le pouvoir d’usurper le pouvoir et le devoir exclusifs du conseil d’administration de gouverner et de superviser la gestion des écoles publiques du district”, a écrit le district scolaire de Paris. “Rien dans le décret du gouverneur 38 n’indique qu’il a suspendu le chapitre 11 du code de l’éducation du Texas, et par conséquent, le conseil d’administration a choisi de modifier son code vestimentaire conformément à son autorité statutaire.”

Le chapitre 11 stipule que « le conseil d’administration d’un district scolaire indépendant peut adopter des règles exigeant que les élèves d’une école du district portent des uniformes scolaires si le conseil détermine que cette exigence améliorerait l’environnement d’apprentissage à l’école ».

Environ 4 000 étudiants sont inscrits sur les huit campus du district scolaire à environ 100 miles au nord-est de Dallas, selon le National Center for Education Statistics.

La Cour suprême de l’État a temporairement bloqué les mandats de masques lundi, se rangeant du côté d’Abbott et du procureur général Ken Paxton contre les comtés de Dallas et de Bexar.

Abbott a confirmé qu’il avait été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19 mardi, alors que son État connaît une augmentation de 44% des cas au cours des 14 derniers jours, selon le traqueur COVID-19 du New York Times.

