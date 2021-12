Le dividende de l’action T sera d’environ 6,5% après le spin-off de Warner Bros.

Au cours des deux dernières semaines, AT&T (NYSE :T) a fourni une mise à jour aux actionnaires et a également assisté à une conférence Wells Fargo où il a parlé de la société. Mais dans les deux situations, même si des questions ont été soulevées sur l’accord de spin-off de Warner Media, aucune mise à jour n’a été donnée. En conséquence, le stock T a connu des difficultés, car les gens essaient de comprendre ce qui se passe.

J’ai récemment écrit plusieurs articles expliquant clairement que le rendement en dividendes extraordinairement élevé de l’action ne peut pas durer. Le dividende annuel de 2,08 $, s’il est divisé par le cours de clôture le 2 décembre de 23,05 $, équivaut à 9,02 %.

C’est clairement insoutenable. Seules les actions pour lesquelles les investisseurs s’attendent à voir bientôt une baisse du dividende se négocient avec un rendement aussi élevé.

Où cela laisse AT&T Stock

Dans la dernière mise à jour aux actionnaires, le PDG d’AT&T Communications, Jeff McElfresh, n’a donné aucune nouvelle information sur le spin-off et la réduction de dividende proposée. Bien sûr, il ne gère pas la stratégie de l’entreprise, il n’avait donc peut-être pas prévu de le faire.

Mais même après avoir été directement interrogé à ce sujet, le PDG d’AT&T Communications a évité toute réponse au sujet du spin-off.

C’est également typique de ce que le PDG d’AT&T, John Stankey, a fait lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre du 21 octobre. Tout ce qu’il dirait, c’est que la transaction est traitée normalement par les divers organismes de réglementation.

Il a déclaré ceci : « Ces processus avancent au rythme auquel nous nous attendions. » C’est tout ce qu’on a dit aux actionnaires. Il n’a rien dit au sujet de la réduction des dividendes proposée.

Valeur attendue d’AT&T

Donc, dans l’état actuel des choses, tout ce que nous savons, c’est que le nouveau dividende sera probablement d’environ 1,15 $ par action. Ceci est basé sur les calculs fournis dans mon article précédent sur AT&T et sa proposition de réduction des dividendes.

Mais depuis, Découverte (NASDAQ :DISCA) l’action a beaucoup baissé. À la clôture du 2 décembre, il était tombé à 23,25 $ par action et à une capitalisation boursière de 15,28 milliards de dollars. Comme je l’ai expliqué dans mes articles précédents, Discovery détiendra 29 % de la société dérivée, qui s’appellera Warner Bros. Discovery (WBD). Par conséquent, la valeur implicite de WBD sera de 15,28 milliards de dollars/0,29, soit 52,7 milliards de dollars.

Cela implique que la participation de 71% des actionnaires d’AT&T dans le spin-off de WBD vaudra 37,4 milliards de dollars (0,71 x 52,7 milliards de dollars). Maintenant, comme il y avait 7,141 milliards d’actions ordinaires en circulation, selon son dernier 10-Q, cela fait du spin-off de WBD une valeur de 5,24 $ par action.

Donc, si nous soustrayons 5,24 $ par action de 23,05 $ par action, la nouvelle évaluation sera de 17,81 $ par action. En effet, le jour de la scission, l’action T sera réduite du montant des actions de scission pour les actionnaires d’AT&T.

Par conséquent, le nouveau rendement du dividende transparent sera de 6,46 %. En effet, si nous divisons 1,15 $ par 17,81 $ par action, le rendement pro format est de 6,46 %. Ceci est également proche du rendement moyen de 6,51 % que l’action AT&T a eu au cours des quatre dernières années.

Que faire avec T Stock maintenant

Donc, vous pouvez voir que mathématiquement, avec le rendement transparent d’AT&T d’environ 6,5%, c’est à un point où les investisseurs peuvent croire qu’il a de la valeur.

Mais gardez une chose à l’esprit. Nous n’avons pas encore de détails réels d’AT&T. Nous ne savons même pas quel sera le nouveau dividende par action. Une chose est sûre : la direction d’AT&T ne dit rien, même si le cours de leurs actions continue de baisser.

On pourrait penser qu’ils donneraient au moins une mise à jour qui pourrait aider le stock à récupérer ou simplement donner des détails plus concrets sur la valeur du spin-off. Apparemment, ils ne peuvent pas. Ne vous attendez donc pas à ce que le stock T rebondisse tant qu’il n’y aura pas plus de certitude dans ce sens.

