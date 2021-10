Le divorce d’Adele avec Simon Konecki : tout ce que l’on sait

Il y a deux ans, il a été rapporté qu’Adele s’était séparée de son mari Simon Konecki. En avril 2019, des informations faisant état de la rupture ont fait surface, le couple se séparant mais restant déterminé à élever leur fils, Angelo, ensemble. Bien sûr, depuis lors, il y a eu encore plus de détails révélés sur la séparation du couple, y compris des informations récemment publiées avec l’aimable autorisation d’Adele elle-même.

« Adele et son partenaire se sont séparés », ont déclaré les représentants d’Adele, Benny Tarantini et Carl Fysh, dans une déclaration à l’Associated Press au moment de la rupture. La déclaration a continué à aborder le fait que leur fils, Angelo, qui a maintenant 7 ans, serait élevé ensemble par le couple séparé. « Ils se sont engagés à élever leur fils avec amour. Comme toujours, ils demandent l’intimité. Il n’y aura pas d’autres commentaires. » Presque exactement un an après la publication de cette déclaration, un récent rapport a fait écho au désir du couple d’intimité au milieu de leur divorce. Selon le Daily Mail, Adele veut garder les détails de la procédure de divorce privés pour le bien de leur fils.

Étant donné que de nouveaux détails ont été révélés sur leur divorce, les fans seront probablement curieux de voir comment le voyage du couple séparé s’est déroulé jusqu’à présent. Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur le divorce d’Adele avec Konecki.

Contexte de la relation

Le couple serait un élément depuis 2011. Selon PEOPLE, Adele a abordé sa relation pour la première fois en janvier 2012 dans un article de blog. Ce même mois, elle et Konecki ont été aperçus ensemble lors d’une promenade en hydroglisseur dans les Everglades.

Accueillir leur fils

Quelques mois après avoir rendu public leur relation, Adele a révélé qu’ils étaient sur le point de franchir une autre étape majeure – le couple attendait un enfant ensemble. En octobre 2012, PEOPLE a rapporté qu’Adele et Konecki étaient devenus parents d’un petit garçon.

« Nous sommes tous sur la lune », a déclaré une source à propos du nouvel ajout à l’époque. Le fils du couple serait né le 19 octobre 2012.

Échange de vœux

Après près de cinq ans de fréquentation, Adele et Konecki se seraient mariés en 2016. Vanity Fair a rapporté que la chanteuse « Hello » avait confirmé la nouvelle lors d’un concert à Brisbane, en Australie, en mars 2017.

« C’est la relation la plus sérieuse dans laquelle j’aie jamais été; nous avons un enfant ensemble et nous vivons ensemble », a déclaré Adele à Vanity Fair à propos de sa relation dans sa couverture de décembre 2016. « Quand j’essaie de décrire cela à mes amis, ils ne comprennent pas toujours, car ils sortent avec des gens de notre âge, mais Simon est déjà qui il est, et je continue de devenir ce que je vais être . Il est confiant. Il est parfait. »

Annonce de divorce

Trois ans après leur mariage, il a été rapporté que le couple avait rompu. Comme mentionné précédemment, le couple a annoncé sa séparation en avril 2019, avec sa déclaration soulignant qu’ils seraient coparentalités de leur fils, Angelo.

Demande de divorce

En septembre 2019, quelques mois après avoir annoncé la nouvelle de leur séparation, Adele aurait demandé le divorce. Selon la BBC, le chanteur a déposé ces documents aux États-Unis. Le média a noté que les documents avaient été déposés auprès d’un tribunal basé à Los Angeles.

Adele brise apparemment son silence

Alors que la chanteuse n’a pas directement commenté les informations selon lesquelles elle se séparait de Konecki, en mai 2019, elle a apparemment abordé la nouvelle en publiant un mème d’elle-même étant « dans ses sentiments ». La publication Instagram de la chanteuse présentait deux photos d’elle-même – l’une montrant une Adele émotive sur scène et l’autre une image amusante de son apparition dans le Carpool Karaoke de James Corden.

« Quand vous vous retrouvez dans vos sentiments et que vous vous souvenez de qui vous êtes », lit-on dans le mème. Son message est arrivé quelques jours seulement après l’annonce de la séparation du couple.

Un accent sur la confidentialité

En avril 2019, le Daily Mail a rapporté que la chanteuse avait précédemment demandé de garder les détails de son divorce de 171 millions de dollars privés, une demande qui a ensuite été accordée. La publication a noté que le couple partagera la garde de leur fils, mais d’autres détails sur « les informations financières, commerciales ou autres informations commerciales confidentielles » dans la procédure resteront privés. Ainsi, en ce qui concerne les détails supplémentaires sur la procédure de divorce d’Adele et Konecki, les fans seront probablement tenus dans l’ignorance car le couple se concentre sur le maintien de leur vie privée.

Installé

Après les montagnes russes d’une relation et la rupture, la balade est presque terminée pour Adele et Konecki. Le 21 janvier, Entertainment Tonight a annoncé que le couple était parvenu à un accord sur leur divorce. Aucun détail exact n’a été divulgué à l’époque.

Finalisé

Près de deux ans après avoir annoncé leur séparation, Adele et Konecki ont officiellement divorcé en mars 2021. PEOPLE a rapporté que les deux partageraient la garde légale et physique conjointe de leur fils. Ni Adele ni Konecki n’ont obtenu de pension alimentaire pour époux.

Adele fait la lumière sur leur divorce

Avant son dernier album, 30, Adele a parlé de son divorce avec Konecki comme jamais auparavant. Elle a expliqué à Vogue qu’il n’y avait pas de mésentente entre elle et Konecki. Au lieu de cela, elle a dit qu’elle avait décidé de se séparer de son ex car elle « n’était pas heureuse ». Le chanteur a déclaré: « Je faisais juste les gestes et je n’étais pas heureux. Aucun de nous n’a rien fait de mal. Aucun de nous ne s’est blessé ou quelque chose comme ça. C’était juste: je veux que mon fils me voie vraiment aimer , et être aimé. C’est vraiment important pour moi. »

Comment le nouvel album d’Adele aborde la question

Ailleurs dans son interview Vogue, Adele a expliqué qu’il y avait une grande raison pour laquelle elle voulait enregistrer 30. Elle a dit que l’album servirait d’explication de son divorce à son fils. Il devrait sortir le 19 novembre. Il s’agira du premier album d’Adele en cinq ans.

« Je voulais lui expliquer à travers ce disque, quand il a entre vingt et trente ans, qui je suis et pourquoi j’ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la recherche de mon propre bonheur », a-t-elle déclaré au média. « Cela le rendait vraiment malheureux parfois. Et c’est une vraie blessure pour moi que je ne sais pas si je pourrai un jour guérir. »

Aller de l’avant

Adele au match des lakers avec son beau Rich Paul 😍 pic.twitter.com/IchYOGhxf8 – The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) 20 octobre 2021

Adele est passée à autre chose après sa séparation de Konecki. Elle a récemment été liée à Rich Paul, un agent sportif. Les deux ont été liés pour la première fois en juillet. Depuis que la nouvelle est apparue, Adele et Paul ont été aperçus ensemble à quelques reprises, notamment lors du mariage du joueur des Lakers de Los Angeles Anthony Davis avec Marlen P.

