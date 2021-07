Plus récemment, Brad Pitt a obtenu la garde partagée à 50/50 de ses enfants et d’Angelina Jolie, Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans. La décision aurait laissé Jolie « amèrement déçue. “, et elle a prévu une audience le 9 juillet concernant la décision. En plus de cela, Jolie essaie maintenant de sortir de l’entreprise viticole française que le couple possède ensemble depuis 2011.