Le divorce d’Arnold Schwarzenegger avec Maria Shiver fait un grand pas en avant de 10 ans dans la procédure

Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver ont convenu après une décennie de procédures de divorce de régler en privé, en dehors du système judiciaire public. Dans des documents juridiques déposés le mois dernier et obtenus par The Blast, Schwarzenegger et Shriver ont signé une stipulation acceptant de retirer le divorce en cours du palais de justice du comté de Los Angeles et de le faire traiter par un juge privé, qui a été approuvé par le juge.

L’ancien gouverneur de Californie et son ex avaient précédemment déposé une déclaration de divulgation dans leur cas indiquant qu’ils étaient enfin sur le point de régler leur divorce, choquant les personnes qui suivent la procédure lente depuis plus d’une décennie. Shriver a initialement demandé le divorce le 1er juillet 2011 après avoir appris que son mari avait eu un enfant avec la femme de ménage du couple, Mildred Patricia « Patty » Baena.

L’enfant de Schwarzenegger et Baena est né le 2 octobre 1997, quelques jours seulement après que Shriver a accueilli son quatrième enfant avec son mari, son fils Christopher – maintenant âgé de 24 ans. L’ancien couple partage également ses filles Katherine, 31 ans, Christina, 30 ans, et son fils Patrick, 28 ans. Ce n’est qu’en mai 2011 qu’il a été publiquement révélé que Schwarzenegger était également le père de l’enfant de Baena, Shriver ayant déclaré au Hollywood Reporter en public déclaration à l’époque : « C’est une période douloureuse et déchirante. En tant que mère, ma préoccupation est pour les enfants. Je demande de la compassion, du respect et de l’intimité pendant que mes enfants et j’essaie de reconstruire nos vies et de guérir. commentaire supplémentaire. »

Schwarzenegger a ajouté dans sa propre déclaration à l’époque: « Après avoir quitté le bureau du gouverneur, j’ai parlé à ma femme de cet événement, qui s’est produit il y a plus de dix ans. Je comprends et mérite les sentiments de colère et de déception parmi mes amis et ma famille. Il n’y a pas de excuses et j’assume l’entière responsabilité du mal que j’ai causé. J’ai présenté mes excuses à Maria, à mes enfants et à ma famille. Je suis vraiment désolé.

Jusqu’à cette année, rien de nouveau dans le divorce n’a été déposé depuis plus de quatre ans, mais il semble que l’ancien couple se rapproche de la fin de la procédure. Avec une succession de 400 millions de dollars en jeu et aucun accord prénuptial signé avant le mariage de Schwarzenegger et Shriver en 1986, la loi californienne stipule que la richesse accumulée par le couple serait divisée en deux, ce qui rendrait la longue procédure plus compréhensible. Schwarzenegger et Shriver ont maintenu une relation de coparentalité étroite au fil des ans et continuent de célébrer ensemble les événements familiaux tout en soutenant leurs enfants.