Le divorce d’Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver a été finalisé plus d’une décennie après le dépôt

Plus de dix ans après leur séparation, le divorce d’Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver est finalisé. Selon TMZ, le divorce du couple séparé a été finalisé mardi matin devant la Cour supérieure de Los Angeles. Le couple s’est séparé il y a plus de dix ans alors que Schwarzenegger avait eu un enfant, Joseph Baena, avec la femme de ménage de la famille.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour que leur divorce soit finalisé. Premièrement, TMZ a noté qu’il semblait y avoir un manque de motivation de la part des deux parties pour mettre fin aux choses pour de bon, même si Schwarzenegger et Shriver ont tous deux évolué depuis. Il y a également eu un accord de règlement de propriété très compliqué au milieu de leur procédure de divorce.

TMZ a indiqué que le règlement de leur propriété restera confidentiel. Il y avait environ 400 millions de dollars en jeu dans leur divorce. Mais il ne semble pas qu’ils aient rencontré de problèmes lorsqu’il s’est agi de se mettre d’accord sur le règlement, car ils auraient tout divisé en deux. Un juge privé aurait signé le divorce de Schwarzenegger et Shriver début décembre. Cependant, ils ont dû attendre qu’un juge en exercice puisse l’approuver avant qu’il puisse être officiellement introduit dans le système judiciaire.

Schwarzenegger et Shriver ont commencé à se fréquenter en 1982 et se sont mariés en 1986. Ils n’avaient pas conclu d’accord prénuptial avant de se marier. Le couple a accueilli quatre enfants ensemble – Katherine, Christina, Patrick et Christopher. Le couple séparé a annoncé sa séparation en mai 2011 au milieu d’informations selon lesquelles Schwarzenegger aurait engendré un fils avec la femme de ménage de la famille, Mildred Patricia Baena. À l’époque, ils ont publié une déclaration qui disait, selon E! News, « Ce fut une période de grande transition personnelle et professionnelle pour chacun de nous. Après beaucoup de réflexion, de réflexion, de discussion et de prière, nous avons pris cette décision ensemble. En ce moment, nous vivons séparément pendant que nous travaillons sur l’avenir de notre relation. »

Peu de temps après avoir annoncé leur séparation, Schwarzenegger a confirmé qu’il avait engendré un enfant avec Mildred alors qu’il était encore marié à Shriver. Il a déclaré qu’il avait informé Shriver de la nouvelle après avoir quitté le poste de gouverneur de Californie en janvier 2011. Il a déclaré: « Après avoir quitté le bureau du gouverneur, j’ai parlé à ma femme de cet événement, qui s’est produit il y a plus de dix ans. Je comprends et mérite les sentiments de colère et de déception parmi mes amis et ma famille. Il n’y a aucune excuse et j’assume l’entière responsabilité du mal que j’ai causé.