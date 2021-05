En Chine, le divorce du co-fondateur de Microsoft a généré plus de 830 millions d’impressions et 66 000 conversations en ligne sur Weibo, un réseau social chinois similaire à Twitter. Un utilisateur a envoyé un message à Bill Gates, lui disant que même s’il ne tient plus la main de Melinda, il espère que sa fondation philanthropique continuera à aider les gens.