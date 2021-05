Le divorce de Bill et Melinda Gates pourrait secouer le monde de la charité

Bill et Melinda Gates, les dirigeants de la philanthropie la plus vénérée et la plus puissante au monde, ont déclaré lundi qu’ils allaient divorcer – un tremblement de terre dans le secteur à but non lucratif.

Le couple milliardaire définit la vision stratégique de la Fondation Bill et Melinda Gates, qu’ils ont cofondée et qui consacre plus de 5 milliards de dollars par an à des causes telles que l’éducation aux États-Unis et l’éradication mondiale des maladies. Leur divorce a potentiellement d’énormes implications pour leur travail.

Le couple a fait l’annonce surprise dans des publications simultanées sur leurs pages Twitter personnelles. Dans leur déclaration, les Gates ont déclaré qu’ils «continueraient notre travail ensemble à la fondation».

«Mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie.»

Un porte-parole de la Fondation Gates n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires demandant des détails supplémentaires sur la façon dont cela pourrait affecter le travail de la Fondation.

La procédure de divorce sera certainement compliquée. La famille Gates a une valeur nette de près de 150 milliards de dollars, et leur séparation pourrait établir des records pour le plus grand règlement de divorce à ce jour. Le plus grand règlement jamais enregistré a été enregistré il y a quelques années lorsque Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, a finalisé le divorce d’avec MacKenzie Scott pour environ 36 milliards de dollars.

Alors qu’une procédure de divorce est généralement une affaire privée, étant donné l’importance de Bill et Melinda Gates pour le monde, cette séparation pourrait avoir des conséquences énormes sur la vie publique.