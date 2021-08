Le divorce de Dell et Sonya Curry a inspiré le meilleur fil Twitter sur les rencontres de tous les temps

La nouvelle a éclaté lundi que Dell Curry et Sonya Curry se séparent après 33 ans de mariage. Parents de Steph et Seth, à ce stade, on pourrait penser que le duo a traversé absolument tout ce qu’un couple peut endurer.

Dell et Sonya ont réussi à rester ensemble malgré le stress de la carrière de Dell dans la NBA, élever des enfants, les envoyer à l’université, les regarder fonder leur propre famille – maintenant, pouf, c’est parti. En tant que personne mariée depuis 14 ans parce que je suis extrêmement âgée, ma première impression a été de simplement penser « ça, c’est triste » et de réfléchir à la façon dont vous pouvez passer un quart de siècle et ensuite dire « nous avons terminé ». Ensuite, j’ai lu un fil conducteur sur les horreurs des rencontres modernes et je me sens plus mal que jamais pour la jeune génération. Je n’ai absolument aucune idée de comment vous faites.

Chaque once de crédit revient à @solomonmissouri sur Twitter. Un artiste moderne peignant au milieu de la douleur. Il a partagé une série épique d’exemples expliquant pourquoi le paysage des rencontres modernes est terrifiant, et cela m’a profondément secoué.

Un avertissement sévère pour le barrage qui est sur le point de venir. Au lieu de simplement coller le tout ici, cliquez et respirez la riche tapisserie sur l’angoisse qui est peinte ici. Au lieu de cela, voici les quelques exemples de rencontres modernes qui m’ont secoué au plus profond de moi.

Tu ne veux pas être ici pour apprendre des danses tiktok et tomber des caisses de lait

Ouais, ça a l’air terrible.

J’ai du curcuma dans mon tiroir pour cuisiner et du charbon de bois dans mon dentifrice. C’est aussi près que je m’approche de ce monde.

Ils ne mangent plus de noix de pécan au beurre… La cloche bleue n'est plus là

Tweet 1 : Vrai

Tweet 2 : Attends… qu’est-ce que les jeunes mangent en dessert ?

Je n'essaie pas de vous faire peur… J'essaie de vous préparer… Ces gens sont des enfants de Rihanna nés dans les feux du chaos…

NE PAS GOOGLE ‘PEGGING’ AU TRAVAIL ! J’AI APPRIS CE QUE C’ÉTAIT DANS LE Délicieux SPECTACLE D’AMOUR AVEC ANNA KENDRICK ET BIEN QUE JE N’AI PAS L’INTENTION DE KINK HOMMAGE À QUELQU’UN, JE PEUX VOIR POURQUOI CELA SERAIT INTIMIDANT POUR UN HOMME DE 57 ANS.

Les plus grandes œuvres d’art nous font réfléchir et questionner le monde qui nous entoure. J’espère sincèrement que Dell Curry a lu ceci et est devenu aussi terrifié que moi. Faites en sorte que cela fonctionne Dell. Après 33 ans, tout n’est sûrement pas perdu. Participez à une thérapie de couple, à une retraite, travaillez votre communication ou parlez de votre « langage amoureux ». Absolument tout pour éviter le paysage infernal peint ici par @solomonmissouri.

Le monde là-bas est terrifiant. Bonne chance les enfants.