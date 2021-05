Le divorce de Jay Cutler et Kristin Cavallari aurait atteint un problème majeur

Quoi qu’il en soit, Jay Cutler et Kristin Cavallari semblent se séparer définitivement, ce qui est vraiment dommage compte tenu de l’espoir qu’ils ont donné aux fans lorsqu’ils ont laissé tomber une photo d’Halloween ensemble. Il y avait quelque chose qui fonctionnait d’une manière vraiment étrange, les contraires s’attirent, de manière décalée, et de nombreux fans de son émission de télé-réalité Very Cavallari ne pouvaient pas en avoir assez, même si la scission ne venait pas de nulle part. De plus, sur le plan personnel, je ne pouvais pas non plus en avoir assez de leur relation. En tant que fan des Bears et apologiste de Cutler qui a grandi en regardant Laguna Beach, ils avaient tout ce que je voulais d’un couple de célébrités.