Le divorce de Johnny Manziel avec Bre Tiesi finalisé

— Bre a célébré la nouvelle avec sa propre fête de divorce — mettant en vedette certains de ses amis les plus proches.

« Je le fais, je le fais, j’ai officiellement fini », a déclaré Tiesi sur Instagram mardi. « Pas d’ombre à J, je ne te souhaite que le meilleur, je t’aime ️😂 »

Johnny Manziel est officiellement un homme célibataire – le divorce de l’ancien quart-arrière de la NFL avec Bre Tiesi a été finalisé, TMZ Sports a appris.

Les archives judiciaires montrent que le juge a approuvé le divorce plus tôt ce mois-ci … ce qui signifie que Johnny et Bre sont tous les deux en solo aux yeux de l’État de Californie.

Nous avons parlé avec Bre, qui a dit que les deux étaient « toujours cool » l’un avec l’autre et se parlaient souvent… et elle ne lui souhaite que le meilleur.

Bien sûr, les deux parties étaient déjà passées à d’autres personnes – en fait, Bre est récemment sorti Jennifer Lopezest ex, Casper Intelligent.

Johnny a attribué à Bre le mérite de lui avoir sauvé la vie dans le passé … et a déclaré plus tard que son mariage – et son divorce – l’avaient aidé à grandir en tant que personne.

« Je ne serais pas ici en ce moment sans ma relation et mon mariage », a déclaré Manziel à l’époque.

« Je n’aurais pas la même attitude envers tout le reste si je n’étais pas passé par le divorce et tout ça aussi, si je n’avais pas vécu ça avec Bre. 100% il n’y a aucune chance. »

Nous avons rompu l’histoire – Bre et Johnny ont commencé à sortir ensemble en 2016 … et Johnny a proposé en mars 2017. Le couple s’est marié en 2018 avant rompre les choses un an plus tard.

Tiesi avait précédemment appelé Manziel pour avoir prétendument triché sur elle… en disant : « les vœux ont été brisés ».

Grand cadeau de vacances tôt pour les deux côtés ! !