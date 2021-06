Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West serait au centre du nouveau spectacle Hulu de la famille

Néanmoins, la nature exacte du nouveau spectacle Hulu des Kardashian-Jenners est encore assez ambiguë. Selon l’annonce de Hulu, il s’agit d’un « accord pluriannuel » pour produire un « contenu mondial » et mettra en vedette Kris Jenner et ses quatre filles. Us Weekly a rapporté que Jenner avait déclaré que l’émission verrait la famille “évoluer” et avoir l’air “fabuleuse”. Ce n’est pas grand-chose, mais les premières suppositions pourraient avoir un rapport avec la mode et, bien sûr, leur vie personnelle.