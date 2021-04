Le divorce de Robert De Niro et de son ex se réchauffe avec un hélicoptère privé et une accusation d’achat de diamants d’un million de dollars

Le juge chargé de l’affaire veut simplement que le divorce soit finalisé. Il a rappelé aux deux parties que cette situation, bien qu’elle puisse être considérée comme ordinaire pour les personnes impliquées, ne l’est pas, en disant: «Il n’y a rien d’ordinaire à propos de ces dépenses», car il s’agissait de centaines de milliers de dollars par mois, un niveau et le problème est que, quand on parle de ce genre d’argent, il devient plus difficile de déterminer ce qui est jugé inutile, même si on parle de balades en hélicoptère et de bagues en diamant.