Le divorce d’Erika Jayne avec Tom Girardi a pris des tournants fous, voici les derniers

Depuis que Erika Jayne des Real Housewives of Beverly Hills a demandé le divorce en novembre de Tom Girardi, les choses ont complètement changé pour la star de télé-réalité. Elle a quitté leur maison commune de McMansion, laissant par la suite sa propre chapelle personnelle. Elle cuisine sa propre nourriture et fait sa propre vaisselle. Mais, la situation juridique précaire de Girardi – à savoir des accusations de détournement de fonds, des poursuites et une affaire de faillite – a encore compliqué les choses, Erika Jayne étant désormais confrontée à de graves conséquences et réalités.