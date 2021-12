Le divorce du Dr Dre aurait été réglé

Le Dr Dre serait à nouveau un homme célibataire. Selon TMZ, Dre aurait conclu un accord pour finaliser son divorce avec Nicole Young. Le magnat du rap a reconnu la fin de son mariage en posant devant des ballons qui indiquaient « Divorcé AF ».

Dre, dont le nom complet est Andre Romelle Young, et son ex-femme auraient conclu un accord de principe pour mettre fin à leur mariage. Même si les deux sont parvenus à cet accord, ils n’ont encore rien signé. En conséquence, une source ayant une connaissance directe de la situation a déclaré à TMZ: « Tout cela pourrait encore exploser. »

Bien que rien n’ait encore été officiellement finalisé, Dre célèbre déjà son statut d’homme célibataire. Sur Instagram, Breyon Prescott a posté une photo du producteur de musique posant à côté de ballons qui indiquaient « Divorcé AF ». Prescott a déclaré que Dre lui avait dit que le divorce était « définitif ». Bien que, d’après le rapport de TMZ, Dre et Young doivent régler certains problèmes avant de divorcer officiellement. Pourtant, même si leur divorce n’est peut-être pas finalisé, il semble certainement que l’affaire ait été réglée … par Dre au moins.

Dre et Young, qui partagent deux enfants adultes, sont impliqués dans un divorce litigieux depuis plus d’un an maintenant. Young a initialement demandé le divorce de Dre en juin 2020. Le couple était marié depuis 24 ans à ce moment-là. Elle a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la scission. Leur procédure de divorce a rapidement pris une tournure encore plus grave lorsque Young a accusé Dre de violence domestique. Elle a affirmé que son ex avait été violent envers elle à plusieurs reprises tout au long de leur mariage et a allégué qu’il lui avait placé une arme sur la tête, l’avait frappée au visage et l’avait plaquée contre le mur. Dre a nié les allégations et a déclaré qu' »à aucun moment je n’ai maltraité Nicole ni menacé sa sécurité physique ». En réponse, Young a déclaré que les démentis de Dre étaient des « mensonges flagrants ».

La mise à jour la plus récente sur leur divorce date d’octobre, date à laquelle TMZ a rapporté que Dre avait reçu des papiers de divorce alors qu’il faisait reposer sa grand-mère. La publication a rapporté que le magnat de la musique avait reçu des papiers alors qu’il retournait à sa voiture après l’enterrement de sa grand-mère. Les documents auraient trait aux honoraires d’avocat, car il y avait un différend sur le montant que Dre était censé payer pour la représentation légale de Young.