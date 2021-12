Le divorce entre Chiquis Rivera et Lorenzo Mendez est compliqué

Mezclanet

Chiquis Rivera ne pourra pas finir 2021 divorcé de Lorenzo Méndez. Dans des déclarations passées, la chanteuse de 36 ans a regretté que son ex n’ait pas encore signé le divorce, précisant qu’elle avait pris toutes les mesures pour faire avancer le processus. Cependant, selon de récentes déclarations faites par Méndez au programme Ventaneando, « il n’y a toujours rien à signer ».

Pour une raison quelconque, le processus n’avance pas, et cela inquiète Chiquis, qui a déjà reconstruit sa vie amoureuse et entretient une relation solide avec le photographe Emilio Sánchez, 29 ans. Le couple pense même déjà au mariage et aux enfants.

« Il me rend heureuse, Emilio m’a fait penser plus que je n’ai jamais pensé dans ma vie à avoir des enfants. Il serait un père merveilleux et je me sentirais en sécurité en l’épousant et en ayant des enfants avec lui. Il est l’élu », a déclaré l’artiste dans des déclarations faites sur son podcast Chiquis and Chill.

Selon les déclarations de Méndez au programme Ventaneando, le processus n’a pas avancé car ils continuent de lui demander des documents sur sa situation financière, qui comprennent une liste détaillée de ses actifs, des états financiers, des revenus, des dépenses et sa preuve de paiement des impôts de ces dernières années, entre autres.

« Ils demandent toujours des papiers, c’est tout, il n’y en a plus. Il n’y a toujours rien à signer (…) Ils me demandent même les papiers pour savoir si mon chien est vacciné… Je veux juste signer », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il demanderait de l’argent à Chiquis pour apposer sa signature, l’ancien membre du groupe El Limón a répondu : « Oui, je demande environ cinq millions », pour préciser plus tard qu’il ne s’agissait que d’une blague.

Le couple s’est marié sous le régime de la séparation des biens le 29 juin 2019. Le 19 octobre 2020, Chiquis a demandé le divorce. Le couple s’est marié pendant un peu plus d’un an, mais a eu une relation totale de 4 ans, au cours de laquelle ils ont vécu ensemble dans la résidence du chanteur à Los Angeles, en Californie.

Contrairement à Chiquis, Méndez a clairement indiqué qu’il n’avait pas encore reconstruit sa vie amoureuse et que pour l’instant il ne se concentrait que sur son travail. « Cela peut sembler un peu moche, mais ce qui m’importe maintenant, c’est le travail, je veux me concentrer sur le travail », a-t-il souligné.

Malgré sa rupture, l’artiste de 35 ans a eu des propos chaleureux sur son union avec Chiquis. « C’est une étape, un chapitre, une page de ma vie que je n’oublierai jamais. Je suis reconnaissant à Dieu », a-t-il déclaré à propos de son union avec la fille aînée de Jenni Rivera. Se pourrait-il qu’il n’arrive toujours pas à oublier l’interprète de « Anyone » ?

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires