Le dixième film de ‘Fast & Furious’ sortira en avril 2023 – The News of Chihuahua – Entre les lignes

in

Le dixième volet de ‘Fast & Furious’, l’une des sagas les plus réussies de l’histoire du cinéma, sortira le 7 avril 2023.

Le magazine Entertainment Weekly a annoncé pour la première fois cette date de sortie, qui a ensuite été confirmée par des médias spécialisés hollywoodiens tels que Variety ou Deadline.

Le dixième film de ‘Fast & Furious’ sera l’avant-dernier de cette immense saga d’action, de course automobile et d’adrénaline maximale, puisque Vin Diesel et compagnie doivent faire leurs adieux avec le onzième film.

Justin Lin sera le réalisateur de ces deux derniers films.

Lin est une valeur plus que sûre pour mettre la cerise sur ‘Fast & Furious’, puisque, sans compter ces deux futurs films, il a occupé le fauteuil de réalisateur dans cinq films.

Les cassettes 10 et 11 ne signifieront cependant pas la fin définitive de ‘Fast & Furious’ mais seulement la clôture de son intrigue centrale, puisqu’il est prévu de faire des films dérivés qui élargissent l’univers narratif de ces histoires qui ont triomphé dans salles partout sur la planète.

Le premier de ces spin-offs était « Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw » (2019), qui mettait en vedette Dwayne Johnson et Jason Statham comme protagonistes.

Le neuvième film « Fast & Furious », intitulé « F9 », est sorti en mai dernier, un an plus tard que prévu en raison de la pandémie.

‘F9’ avait Lin comme réalisateur et un casting spectaculaire dans lequel, en plus de Vin Diesel, figuraient Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron et Helen Mirren.

Ce film a rapporté 681 millions de dollars dans le monde, un prix qui le place comme le film hollywoodien le plus rentable en 2021.

Devant lui, seuls les films chinois « Salut, maman » et « Détective Chinatown 3 », dont les revenus monumentaux sont dus presque exclusivement à la Chine, où les cinémas fonctionnent mieux pendant la pandémie que dans le reste du monde.

Sans compter “F9”, les huit films de la saga “Fast & Furious” et le spin-off “Hobbs & Shaw” ont rapporté près de 6 milliards de dollars dans le monde.