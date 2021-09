Le DJ allemand Zedd a montré à quel point l’interdiction de voyager au Japon est vraiment injuste

Sur la photo, Zedd se produit lors de la grande finale de l’Overwatch League 2019.Photo : Bryan Bedder/. pour Blizzard Entertainment (.)

À l’heure actuelle, dix-neuf préfectures du Japon sont en état d’urgence jusqu’au 30 septembre. Mais l’une d’entre elles, la préfecture de Chiba, accueillera ce week-end le festival de musique Supersonic dans un stade de baseball. Zedd, avec Alan Walker et Steve Aoki, font partie des DJ internationaux venus par avion pour l’événement.

“Enfin arrivé au Japon”, a déclaré Zedd dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter. « Je suis à Tokyo. Maintenant, je dois mettre en quarantaine pendant trois jours et demi. »

Trois jours et demi ? Ce n’est pas l’expérience normale pour les résidents permanents du Japon ou même les citoyens japonais, quel que soit leur statut vaccinal. Au moment de la rédaction, chaque citoyen japonais et résident permanent doit se mettre en quarantaine pendant quatorze jours lorsqu’il entre au Japon. À l’exception des exemptions pendant les Jeux olympiques, d’autres n’ont généralement pas été autorisés du tout. Pour surveiller les citoyens et les résidents, il est nécessaire d’installer des applications de suivi mobile qui ont des enregistrements quotidiens et des appels vidéo. Les résidents permanents étrangers doivent signer un engagement écrit promettant de ne pas enfreindre les règles du pays concernant la mise en quarantaine, car cela pourrait entraîner l’expulsion.

Les choses semblent différentes pour Zedd. Dans son clip Twitter, il montre où il sera en quarantaine. Alors qu’il parcourt son énorme suite, montrant les fruits frais, un PC de jeu de Maingear et des goodies Valorant, l’ensemble du clip semble complètement obtus par rapport à la situation au Japon. Je ne regrette pas le succès de l’homme, et les célébrités obtiennent des cadeaux et des hôtels chics tout le temps – cela fait partie d’être célèbre, je comprends.

Mais ce qui fait que le clip de Zedd semble si dépourvu de tact, c’est qu’il y a des gens partout dans le monde qui ont des liens plus forts avec le Japon – ils y sont employés, ils possèdent des biens, ils vont à l’école ou ils ont de la famille – et ils ne peuvent toujours pas entrer dans le pays .

Depuis le printemps 2020, le Japon a une interdiction de voyager en vigueur. Alors qu’au départ, même ceux qui avaient une résidence permanente au Japon n’étaient pas autorisés à quitter et à retourner dans le pays, cette mesure a été modifiée. Cependant, ceux avec des visas d’étudiant et de travail qui étaient hors du pays lorsque l’interdiction est entrée en vigueur n’ont pas pu entrer au Japon depuis. Selon Nippon.com, le nombre d’étudiants internationaux se voyant refuser l’entrée au Japon pourrait atteindre 25 000. La politique, ajoute Nippon.com, a été qualifiée de non scientifique et d’injuste, laissant les étudiants et les travailleurs vivre leur vie en veille. Comme le souligne Nikkei Asia, l’interdiction de voyager aurait pu être effective au début de la pandémie, mais maintenant, « l’interdiction initiale des résidents de longue durée de rentrer chez eux a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux étrangers, et l’interdiction de le tourisme et les voyages d’affaires sapent le moral.

Les gens sont énervés ! Ils sont en lock-out, frustrés et irrités par une politique injuste – et le tweet de Zedd reçoit sa juste part de critiques sur Twitter. L’interdiction de voyager a séparé les étudiants de leurs écoles, les gens de leurs proches, les travailleurs de leur travail et les gens de leur foyer. L’interdiction de voyager a également signifié l’absence de touristes, ce qui a nui aux entreprises. Et pourtant, voici Zedd exhibant ses fouilles fantaisistes au Japon, inconscient de tout cela.

G/O Media peut toucher une commission

Zedd n’en avait probablement aucune idée. Il semble être un gars assez gentil, mais il est certainement mal servi par ceux qui l’entourent. Le clip semble suffisant et inopportun, en particulier pour ceux qui essaient de retourner au Japon pour vivre leur vie. Ils ne peuvent pas entrer dans le pays, mais ce type célèbre le peut, et il n’a qu’à rester dans son immense suite pendant trois jours et demi. Tout cela met en évidence qui est vraiment considéré comme important.

“Je suis prêt pour la quarantaine”, dit Zedd à la fin du clip. Il l’est sans aucun doute, mais les personnes qui étudient et travaillent ici sont prêtes depuis plus d’un an.