Le DLC Danny Trejo de Far Cry 6 est officiellement de retour

Ubisoft a annoncé aujourd’hui que les deux missions DLC de Loin cri 6 mettant en vedette l’icône hollywoodienne Danny Trejo qui était auparavant retirée est de retour et sous sa forme complète, s’ajoutant au jeu de tir à la première personne en monde ouvert déjà riche en contenu.

Sortie aujourd’hui, la mise à jour gratuite permet aux joueurs de faire équipe avec Trejo dans deux missions séquentielles. « Danny & Dani contre tout le monde » est une nouvelle histoire de Yaran où « les joueurs devront empêcher les forces d’Antón Castillo de faire exploser le plan de Danny de venir à Yara pour préparer ses délicieux tacos de renommée mondiale pour nourrir les affamés ». Puis, dans la sixième et dernière opération spéciale, « Malagua », « Trejo rend une faveur en se joignant aux joueurs pour aider les étudiants qui protestent contre l’armée d’Antón – qui déploie l’arme chimique (PG-240X) à Yara ». Les joueurs ont également accès au pack Danny Trejo, qui comprend un équipement à thème, la tenue emblématique de Trejo et le camion à tacos des missions.

Bien que le DLC ait eu un peu un faux départ, il est finalement bon qu’il ait été retiré et réédité une fois terminé. Il est regrettable qu’il soit sorti sous une forme incomplète, car il a laissé une mauvaise impression sur un jeu qui était déjà considéré comme amusant mais superficiel. Dans le même ordre d’idées, les développeurs interrogés avant la sortie du jeu n’arrivaient pas à se décider si le jeu était politique ou non. En tout cas, son premier DLC payant, Vaas: Insanity, est arrivé le mois dernier sous une forme plus complète.

Il convient également de rappeler qu’Ubisoft est toujours impliqué dans un nuage d’accusations de sexisme et de harcèlement au travail.

Far Cry 6 est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia et Amazon Luna.