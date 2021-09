Le DLC de costumes de Tales Of Arise ajoute des compétences cachées

Capture d’écran : Bandai Namco

Un jeu de Contes n’est pas un jeu de Contes s’il n’a pas une garde-robe comiquement ridicule. À cet égard, Tales of Arise, la dernière entrée de la longue série de JRPG de Bandai Namco, ne déçoit pas. (Voir : capture d’écran ci-dessus, captures d’écran ci-dessous.) Mais tenez compte de cet avertissement : le téléchargement des options cosmétiques facultatives du jeu rend le jeu plus facile.

Tales of Arise, officiellement disponible sur PlayStation, Xbox et PC, propose tout un tas de contenus optionnels. Si vous choisissez l’une des versions non standard du jeu, qu’il s’agisse des éditions de luxe numérique, ultime numérique ou collector, vous obtiendrez quatre packs de costumes : Premium, Warring States, School Life et, conformément à l’affinité de la série pour habiller des personnages fantastiques avec des maillots de bain modernes, Beach Time.

Les trois éditions du jeu sont également livrées avec le Premium Item Pack et le Premium Travel Pack, qui vous donnent tous deux un accès instantané à une tonne de trucs extrêmement utiles, faute d’un meilleur terme. Nous parlons de choses comme des boosts d’XP ; de larges remises sur les fournisseurs ; des dizaines d’herbes comme la lavande et la sauge (qui peuvent augmenter de façon permanente les statistiques de votre groupe) ; des centaines d’ingrédients de cuisine dans le jeu ; et un demi-million de Gald, la monnaie du jeu. (Pour la perspective, je suis plusieurs dizaines d’heures et je n’ai jamais eu plus de 30 000 Gald sous la main.)

Tenue de combat de monstres obligatoire : blazers blancs à trois boutons. Capture d’écran : Bandai Namco

Vous pouvez télécharger tous les objets bonus au coup par coup ou en gros dans n’importe quel camping du jeu. Et si vous avez un besoin urgent d’obtenir cinq bouteilles de vie cette seconde-ci, oui, bien sûr, vous pouvez voir les offres complètes via le menu “Système” du jeu.

Je suggérerais tout au plus de ramasser quelques éléments essentiels au coup par coup, car attraper tout le transport peut sérieusement déséquilibrer le jeu. Mais voici l’autre hic : même les costumes peuvent rendre vos personnages plus puissants. Vous voyez, chaque costume donne à votre personnage un nouveau titre. Cela peut sembler assez anodin, mais l’arbre de compétences de Tales of Arise est dicté par les titres que vous débloquez pour chaque membre du groupe.

Si vous accomplissez certaines actions, par exemple « forger quatre accessoires » ou « rencontrer quatre hiboux sur cinq », vous gagnerez un nouveau titre pour l’un des six membres de votre groupe. Si un personnage gagne un nouveau titre, vous débloquez une nouvelle branche dans l’arbre de compétences de ce personnage. Si vous débloquez les cinq compétences liées à ce titre (la première est gratuite), le personnage bénéficie d’un boost de statistiques permanent.

Les trois premiers cercles sont les arbres de compétences qui ne sont pas inclus dans l’édition de base de Tales of Arise. Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Oui, vous pouvez totalement ignorer tous les arbres de compétences bonus. Mais, encore une fois, la première compétence pour chaque arbre est gratuite. Garder les choses un peu vagues par souci de spoilers, cela signifie en grande partie obtenir un accès instantané aux mouvements de combat dès que vous choisissez d’ajouter un costume DLC à votre garde-robe.

Prenez le personnage d’artiste martial Law, par exemple. En téléchargeant les trois packs de costumes, vous ajouterez automatiquement trois Artes honnêtement assez décents (les contes signifient “attaques spéciales”) à son répertoire. Il en va de même pour le protagoniste Alphen et obligatoirement l’acolyte du mage souris Rinwell. Au meilleur de ma connaissance, ces personnages ne seraient autrement pas capables d’apprendre ces mouvements. Deux des Alphen ont considérablement changé ma façon de jouer.

Et puis il y a la bête de la tentation, qui a, genre, un record de 100-0 avec les humains. Certaines des compétences disponibles, comme KO Prevention, une capacité passive qui maintient un personnage en vie avec 1 HP en cas de coup de grâce, changent vraiment la donne. Vous pouvez déverrouiller KO Prevention plus tard, mais accéder au DLC de costume vous donne un moyen instantané pour certains personnages. (Rinwell’s, par exemple, s’ouvre lorsque vous gagnez le titre Serious Swimmer Girl, que vous obtenez avec le pack Beach Time.) Croyez-moi: KO Prevention est sans doute l’une des capacités passives les plus utiles du jeu. Si je pouvais l’attraper du saut, je ne pense pas que je serais capable d’ignorer l’option.

Par tous les moyens, si vous avez acheté une édition améliorée, habillez votre équipe dans les fils bonus du jeu. Sachez simplement que cela rendra Tales of Arise un peu plus facile. Bien sûr, si le jeu devient un jeu d’enfant, personne ne vous empêchera d’augmenter la difficulté.

Quoi qu’il en soit, voici une galerie de tenues de Tales of Arise manifestement ridicules :

