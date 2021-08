Le DLC Dead By Daylight Stranger Things sera retiré de la liste plus tard cette année

Le contenu Stranger Things de Dead By Daylight ne sera plus disponible à l’achat plus tard cette année. Annoncés sur le compte Twitter officiel du jeu, les deux survivants et tueur du pack Stranger Things seront radiés le 17 novembre.

Nancy Wheeler, Steve Harrington et le Demogorgon – ainsi que tous les produits cosmétiques associés – deviendront tous indisponibles plus tard cette année, mais les joueurs qui possèdent déjà les personnages pourront continuer à les utiliser dans Dead By Daylight. Pour aider les joueurs qui n’ont pas encore ces personnages, ils bénéficieront tous d’une réduction de 50 % à partir du 18 août, et la vente se poursuivra jusqu’à ce que les personnages soient retirés de la liste.

Le chapitre Stranger Things, qui comprend les personnages et certains produits cosmétiques exclusifs, sera à 60% de réduction sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Steam et Stadia du 18 août au 1er septembre. Tous les produits cosmétiques Stranger Things seront à 50% de réduction à partir du 18 août. jusqu’au 8 septembre.

En plus des personnages et des cosmétiques de Stranger Things, le 17 novembre verra également la carte du complexe souterrain supprimée. Dead by Daylight a récemment annoncé qu’un autre crossover d’horreur allait arriver, cette fois avec Hellraiser. Dead by Daylight propose également du contenu d’autres jeux vidéo d’horreur, comme Left 4 Dead et Silent Hill.

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.