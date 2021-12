Nous avons rendez-vous.

Enfin, nous avons enfin une date de sortie solide pour le Tête de tasse Le DLC « Delicious Last Course » – il arrivera l’année prochaine sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes le 30 juin 2022.

L’annonce a été faite lors de la cérémonie des Game Awards de cette année. Le DLC a été retardé à plusieurs reprises dans le passé, donc j’espère qu’il arrivera en 2022.

