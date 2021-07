Le DLC Echoing Void de Minecraft Dungeons est maintenant disponible

Minecraft Dungeons reçoit des mises à jour régulières et massives de l’histoire depuis un certain temps maintenant – Hidden Depths est le dernier, qui est sorti en mai et a ajouté un tas de choses dans le biome Ocean – mais maintenant le « dernier chapitre » est là.

Echoing Void se déroule, de manière appropriée, dans The End et conclut l’histoire de l’Arch-Illager avec trois nouvelles missions, de nouveaux monstres et ennemis, de nouveaux objets et armes, deux nouveaux skins et un animal de compagnie.

Une mise à jour de contenu gratuite a également été lancée aux côtés du DLC Echoing Void, qui est disponible pour tous les joueurs et ajoutera de nouveaux enchantements puissants (Ambush, Shadow Blast et Void Strike) ainsi qu’une nouvelle mission, Gauntlet of Gales, qui est un labyrinthe d’énigmes et d’essais.

Cependant, il existe également une nouvelle façon de jouer au DLC Dungeons: The Ultimate Edition, qui comprend les six packs DLC pour un prix unique de 39,99 $ (33,49 £), ainsi que l’Ultimate DLC Bundle pour les personnes qui possèdent déjà le jeu. , qui coûtera 19,99 $ (16,74 £).

Bien qu’Echoing Void soit la fin de l’histoire, ce n’est pas la fin des mises à jour pour Minecraft Dungeons – le site Web Minecraft nous assure qu'”il y a beaucoup plus à venir”.

Allez-vous entrer dans Minecraft Dungeons maintenant qu’il a été regroupé? Ou n’êtes-vous pas encore conquis par le RPG de Minecraft ? Faites le nous savoir dans les commentaires!