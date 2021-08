Le DLC final de Story Of Seasons ajoute la région de Twilight Isle et les personnages du trio de villes

Le cinquième et dernier DLC de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town’s Expansion Pass est désormais disponible sur Switch, et celui-ci vous permet d’explorer une toute nouvelle zone.

C’est ce qu’on appelle le pack d’extension Twilight Isle, et en plus de cette nouvelle zone, vous rencontrerez également quatre personnages de Story of Seasons: Trio of Towns, le jeu 3DS lancé en 2017. Twilight Isle ressemble à un assez joli place chez nous :

Twilight Isle est une zone pittoresque qui comprend un lac animé, des logements traditionnels et un château mystérieux au loin, mais ici, les joueurs pourront rencontrer Ludus, un touche-à-tout spécialisé dans la restauration de maisons, Lisette, une joyeuse fille qui aime les contes de fées et excelle à être fleuriste, Moriya, un homme d’affaires sévère, et Tigre, un jeune garçon qui respecte et admire Ludus.

Le pass d’extension du jeu, qui vous donne accès au nouveau contenu d’aujourd’hui et bien plus encore, est disponible sur l’eShop au prix de 17,99 £ / 19,99 € / 29,95 $ AUD. Si vous avez besoin d’un rappel, voici tout ce qu’il comprend :

Détails du pass d’extension :

Partie 1

● Costumes ‘Animal Attire’ pour les protagonistes et les candidats au mariage.

● Sous-scénario “Olive Town Mystery Files” – Rejoignez Mikey et Cindy pour découvrir la cause d’incidents étranges se produisant à Olive Town dans le tout premier scénario mystérieux de la série STORY OF SEASONS !

Partie 2

● ‘Windswept Falls Expansion Pack’ – Explorez une toute nouvelle zone rafraîchissante abritant quatre personnages d’une entrée précédente sur la console Nintendo 3DS™ (inclut deux candidats au mariage).

● Ensemble de costumes d’uniformes scolaires pour les protagonistes et les candidats au mariage.

Partie 3

● ‘Terracotta Oasis Expansion Pack’ – Découvrez une oasis exotique abritant quatre personnages de STORY OF SEASONS pour Nintendo 3DS (inclut deux candidats au mariage).

Partie 4

● Costumes ‘Yukata Set’ pour les protagonistes et les candidats au mariage.

● Sous-scénario « La danse légendaire des lutins » – Le village des lutins de la Terre est plus vivant que jamais, et les lutins sont déterminés à faire revivre leur danse légendaire et à organiser un festin… avec ou sans la permission de Boss Sprite !

Partie 5

● ‘Twilight Isle Expansion Pack’ – Naviguez vers une île baignée de crépuscule et rencontrez les quatre personnages de STORY OF SEASONS: Trio of Towns qui en ont fait leur nouvelle maison (comprend deux candidats au mariage).

Allez-vous découvrir le nouveau contenu d’aujourd’hui ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.