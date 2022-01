Le DLC « Freshwater Frenzy » de Megaquarium arrive sur consoles plus tard ce mois-ci

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Auroch Digital a annoncé que le DLC « Freshwater Frenzy » de Megaquarium, qui a été un régal pour les joueurs Steam lors de son lancement sur PC en 2020, se dirigera désormais vers les consoles plus tard ce mois-ci.

L’extension arrivera sur Switch le 25 janvier ; le prix n’a pas encore été révélé, mais attendez-vous à ce qu’il soit similaire ou légèrement supérieur à son prix actuel de 9,29 £ sur Steam. Il ajoute cinq nouveaux niveaux dans une campagne axée sur l’eau douce, 30 espèces d’eau douce, sept nouveaux réservoirs, de nouveaux accessoires et objets et de nouvelles peintures à utiliser pour décorer votre aquarium.

Vous voulez en savoir plus sur ce que vous pourrez apprécier ? Continuer à lire:

De nouveaux habitants – dont des reptiles !

Freshwater Frenzy apporte 30 – oui, TRENTE – nouvelles espèces de poissons et trois espèces de reptiles ; Tortue à long cou de l’Est, crocodile nain et anaconda vert. Chacun de ces nouveaux habitants a de nouvelles exigences en matière de soins, de nouveaux réservoirs, de nouveaux défis et les reptiles ont besoin de réservoirs qui leur permettront de vivre sur terre et dans l’eau.

Se reproduire et s’hybrider

Vous pourrez élever et hybrider des poissons pour la première fois dans l’histoire du Megaquarium. Assurez-vous de vérifier les exigences d’élevage individuelles de chaque animal, qui peuvent aller d’un endroit où pondre leurs œufs ou d’une température spécifique. Mais cela ne s’arrête pas qu’à les élever, vous devrez également accorder toute votre attention à ces bébés animaux afin que vous puissiez bien les élever. En plus de la reproduction, vous pourrez également créer des hybrides de certaines espèces et utiliser la reproduction sélective pour pouvoir créer des combinaisons de couleurs et de motifs qui correspondent à vos goûts personnels.

Gardez un œil sur les échelles de pH

Freshwater Frenzy ajoute également un nouveau défi sous la forme d’échelles de pH. Certains des nouveaux animaux que vous rencontrerez auront besoin que vous mainteniez une échelle de pH spécifique dans leurs réservoirs, ce que vous pouvez faire via des sources passives ou laisser le soin aux machines de régler le problème !

Éduquez et divertissez vos invités

Transmettez les connaissances que vous apprenez à travers des affiches qui peuvent enseigner à vos visiteurs des faits sur les expositions auxquelles ils sont liés. Assurez-vous d’être amusant et informatif, et choisissez judicieusement les expositions auxquelles ils sont liés !

Nouveaux équipements, chars et perspectives

Freshwater Frenzy n’apporte pas seulement de nouveaux animaux, mais il existe également des réservoirs avec des plates-formes suspendues, qui permettent à vos invités de voir les réservoirs sous un tout nouveau point de vue et peuvent également relier différentes zones de votre aquarium. Il existe également de nouveaux réservoirs pour vos amis reptiliens, qui peuvent accueillir à la fois la terre et l’eau, afin qu’ils puissent être des reptiles heureux.

Avez-vous déjà joué au jeu de base sur Switch ? Pensez-vous vouloir replonger pour un autre tour avec ce nouveau DLC ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.