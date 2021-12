Le DLC gratuit Nickelodeon All-Star Brawl ajoute 20 nouveaux costumes sympas

Image : Nickelodeon / GameMill Entertainment / Kotaku

Nick All-Star Brawl est sorti en octobre. Cela peut ne pas sembler il y a longtemps, mais si vous étiez coincé à porter la même tenue depuis lors, vous auriez probablement désespérément besoin de nouveaux looks aussi. Heureusement pour les combattants et les fans, une nouvelle mise à jour maintenant disponible pour la plupart des plates-formes a finalement ajouté de nouveaux costumes au combattant de type Smash Bros.

Sortie hier, la nouvelle mise à jour Nick All-Star Brawl ajoute 20 nouveaux costumes pour les personnes jouant sur PlayStation, Xbox ou Steam. Presque tous les nouveaux skins sont inspirés des looks alternatifs que ces personnages populaires ont arborés à un moment ou à un autre. Par exemple, Zim d’Invader Zim a maintenant un costume basé sur son déguisement humain souvent vu dans la série lorsqu’il va à l’école.

Les nouveaux costumes les plus cool sont peut-être pour les personnages de TMNT, en particulier les tortues ninja elles-mêmes. Michel-Ange et Leonardo ont maintenant des looks alternatifs qui sont directement inspirés de leurs conceptions originales de bandes dessinées en noir et blanc. Et April O’Neil a maintenant un costume vert basé sur une figurine du personnage de l’époque. Soigné!

Ce nouveau pack de costumes est actuellement disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Les possesseurs de Switch devront attendre encore un peu pour mettre la main sur ces nouvelles tenues.

Alors que le battage médiatique autour de Nick All-Star Brawl s’est quelque peu refroidi depuis qu’il a fait chaud le 5 octobre, la communauté autour du jeu est toujours très active. Les joueurs ont organisé plusieurs tournois, dont un en octobre qui a interdit Michel-Ange en raison de ses combos injustement puissants.

Nickelodeon All-Star Brawl est livré avec 20 personnages, mais les développeurs ont l’intention d’en ajouter d’autres. Les dataminers parcourant les fichiers du jeu peu de temps après le lancement ont trouvé des preuves que Garfield et le méchant de TMNT Shredder pourraient venir dans le jeu à l’avenir. Espérons qu’ils obtiendront également des costumes alternatifs sympas.