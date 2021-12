Le DLC gratuit Wounds Of Eventide est maintenant disponible dans Blasphemous

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Blasphemous fait certainement partie du premier groupe de titres metroidvania difficiles sur Switch, offrant un style visuel époustouflant, un monde sombre mais intriguant et des commandes satisfaisantes. Le développeur The Game Kitchen et l’éditeur Team17 ont également bénéficié d’une assistance post-lancement abondante, avec des mises à jour qui ont fourni du nouveau contenu et diverses améliorations.

Le troisième et dernier DLC gratuit majeur est maintenant en ligne – Wounds of Eventide. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, cela a l’air fascinant, et il sert de nouveaux niveaux, patrons, secrets et débloque « un autre destin pour Cvstodia qui mène aux événements de la suite de Blasphemous », qui doit avoir lieu en 2023.

Nous avons jeté un coup d’œil aux notes de mise à jour Steam pour voir les détails et comment y accéder, et bien que vous puissiez voir une partie du contenu d’une sauvegarde de fin de partie, pour en faire l’expérience, vous devrez peut-être redémarrer (ou ne pas être loin votre jeu). Les détails sur la façon de démarrer correctement le nouveau contenu pour une expérience complète se trouvent dans le dernier message de mise à jour derrière une balise spoiler.

C’est certainement une approche du DLC qui imite certaines des idées vues dans les IP comme Dark Souls, et c’est un jeu qui vaut probablement la peine d’être rejoué maintenant qu’il a de multiples mises à jour de contenu et de qualité de vie.

Envisagez-vous de découvrir Wounds of Eventide dans Blasphemous? Faites-le nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.