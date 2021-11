Le DLC Happy Home Paradise d’Animal Crossing a des bugs, Nintendo offre des conseils pour les éviter

Animal Crossing: Le DLC payant de New Horizons, Happy Home Paradise, est désormais disponible en téléchargement sur le Switch eShop. Il offre de nombreux nouveaux contenus à apprécier, mais Nintendo a averti les fans de certains bugs embêtants qui peuvent survenir dans certaines conditions.

Les problèmes surviennent lorsque vous essayez de rénover la maison d’un résident alors que les portes de votre aéroport sont ouvertes – tant que vous évitez cela pour le moment, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. Voici la déclaration complète de Nintendo, y compris une promesse de publier un correctif pour résoudre le problème plus tard ce mois-ci :

« Les joueurs d’Animal Crossing New Horizons qui possèdent le DLC Happy Home Paradise peuvent rencontrer des bugs de gameplay s’ils visitent les services aux résidents et demandent à rénover la maison d’un résident pendant que les portes de leur aéroport sont ouvertes.

Si vous rencontrez ces bugs de gameplay, veuillez mettre fin à votre session de jeu, fermer le jeu et le relancer. Votre fichier de sauvegarde ne sera pas affecté. Nous partagerons bientôt plus de détails et un correctif pour résoudre ce problème sera publié ce mois-ci. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »