Le DLC Hot Wheels Unleashed ajoutera des voitures basées sur Street Fighter, DC, Barbie et plus

Hot Wheels Unleashed n’est même pas encore sorti, mais cela n’empêche pas Mattel et Milestone de dévoiler leurs plans DLC.

Trois passes seront publiées au total après le lancement du jeu de base fin septembre, chacune débloquant des DLC inspirés des conceptions originales de Hot Wheels ou en partenariat avec de grands noms tiers. Les goûts de Barbie, DC, Masters of the Universe, Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles et de véritables marques de voitures comme Aston Martin, BMW et McLaren ont déjà été confirmés.

Cette feuille de route pratique nous donne une idée de ce à quoi s’attendre :

Le premier pass, ‘Hot Wheels Pass Vol. 1’, sera en fait disponible au lancement et comprendra dix véhicules au total, dont ceux de Barbie, DC, Street Fighter et TMNT mentionnés ci-dessus. Il comprendra également trois packs de personnalisation, trois modules de création de pistes et une extension spéciale Batman DLC.

Aucun prix pour ces laissez-passer n’a encore été détaillé, nous devrons donc garder un œil sur la date de sortie de Hot Wheels Unleashed le 30 septembre.