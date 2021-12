Le DLC inspiré du « Squid Game » de AAA Clock arrive en Occident à temps pour le Nouvel An

Image : RedDeerGames

Mettre à jour: RedDeerGames a confirmé que Horloge AAA la nouvelle version « deluxe » et son DLC qui l’accompagne arriveront à l’ouest :

AAA Clock vient d’être classé aux côtés de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Shin Megami Tensei V dans la nouvelle section « Most Played » du Nintendo eShop américain, où vous trouverez des applications avec le temps de jeu moyen le plus long au cours des deux dernières semaines. . Juste après Noël, il y aura une autre excellente occasion de télécharger AAA Clock, la première et unique montre pour Nintendo Switch. RedDeer.games est ravi d’annoncer que le 27 décembre, 3 DLC et l’édition Deluxe sortiront en Amérique et en Europe. Imaginez une telle situation. Nous sommes le 31 décembre 2021, votre fête à la maison bat son plein, tous vos amis s’amusent bien. Il approche minuit, alors vous prenez votre Switch, levez la main vers le haut… et avec la toute nouvelle horloge AAA allumée, démarrez le compte à rebours. Cette soirée n’aurait pas pu être plus agréable ! Quelle meilleure façon de mesurer le réveillon du Nouvel An jusqu’à minuit qu’avec l’horloge AAA ?

Images : RedDeerGames

Histoire originale [Tue 14th Dec, 2021 09:05 GMT]: Horloge AAA a laissé certains d’entre nous se gratter la tête lors de son lancement sur Switch plus tôt cette année, mais l’éditeur RedDeerGames est clairement gagnant ici, car la société vient de lancer une édition « de luxe » de l’application de chronométrage, ainsi que trois nouvelles horloges visages – dont l’un est basé sur la série télévisée à succès Netflix, Jeu de calmar.

RedDeerGames dit que les nouveaux visages sont le résultat direct des commentaires reçus depuis le lancement de l’application de base en octobre, car les utilisateurs ont dit qu’ils en avaient marre de regarder le même cadran d’horloge.

La conception de l’horloge sur le thème du jeu Squid (« Squid Clock ») est fournie gratuitement avec l’édition de luxe et est, selon l’éditeur, « inspirée d’une série télévisée populaire », ce qui est la façon dont RedDeerGames fait référence à la connexion sans le dire réellement. explicitement. La description de l’eShop mentionne même le célèbre jeu « Red Light, Green Light ».

Image : RedDeerGames

L’horloge présente un design qui présente des formes de cercle et de triangle, qui apparaissent également dans l’émission à succès sud-coréenne. L’horloge de style pixel au milieu est similaire au compteur de la série télévisée qui affiche le nombre de joueurs restants.

Squid Game, au cas où vous auriez vécu sous un rocher, présente un défi dystopique où une sélection d’individus malchanceux doivent participer à des jeux d’enfance afin de gagner un prix en argent, avec des conséquences désastreuses pour ceux qui échouer. C’est officiellement l’émission la plus populaire de Netflix, avec 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours des quatre premières semaines.

Les deux autres horloges DLC sont des articles payants. L’un a un design semblable à une planète (« Spin Clock ») tandis que l’autre est basé sur RedDeerGames’ Cyberprotocole (« Cyber ​​Horloge »).

Images : RedDeerGames

On ne sait pas si la version de luxe de l’horloge AAA arrivera ou non à l’ouest, mais, selon Automaton West, la version de base de l’application est classée à côté Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante et Shin Megami Tensei V dans la liste des « plus joués » de l’eShop d’Amérique du Nord (basée sur les données de mise à jour du 6 décembre). Compte tenu de ce fait, nous dirions qu’il y a de bonnes chances que cela se produise dans l’ouest.