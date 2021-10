Le DLC Isle Of Bigsnax de Bugsnax aura désormais de nouveaux trophées

Le développeur de Bugsnax Young Horses a annoncé que le prochain DLC Isle of Bigsnax du jeu recevra des trophées supplémentaires sur PlayStation.

À l’origine, la nouvelle mise à jour pour Bugsnax n’allait pas venir avec de nouveaux trophées. Cependant, suite aux commentaires de la communauté sur Twitter de la part des fans, le développeur a décidé de les ajouter.

En particulier, un fan anonyme a demandé si de nouveaux trophées allaient être ajoutés, mais Young Horses a déclaré qu’ils ne l’étaient pas à l’époque. Le fan inconnu, n’abandonnant pas, a proposé en plaisantant de venir avec une liste de trophées gratuitement pour le développeur. Étonnamment, le studio a cédé et maintenant de nouveaux trophées pour le DLC Bigsnax arrivent.

« Nous avons vu ces tweets et environ 20 minutes plus tard dans le chat d’équipe, le sentiment était: » Je suppose que nous ajoutons de nouveaux trophées « », a déclaré le co-fondateur et président de Young Horses Philip Tibotoski.

L’île de Bigsnax a été annoncée plus tôt cette semaine lors de la présentation State of Play de PlayStation. Son histoire se déroulera toujours sur l’île de Snaktooth, un endroit avec des espèces préhistoriques préservées dans l’océan jusqu’à présent. Il y aura de tout nouveaux endroits et Snax à découvrir. L’île de Bigsnax sera lancée en 2022 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.

