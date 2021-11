Le DLC Mass Effect avec le code source perdu revient grâce au mod

Capture d’écran : Station Pinnacle

En février, il a été annoncé que Mass Effect Legendary Edition n’inclurait pas tout dans la trilogie, car le code source d’un seul morceau de l’ancien DLC – Pinnacle Station, que nous avons examiné en 2009 – avait été perdu.

À l’époque, le directeur du jeu Mac Walters a déclaré à Game Informer que puisque le code avait été perdu, si BioWare avait ajouté le DLC au jeu, il leur aurait fallu six mois pour le reconstruire à partir de zéro, une dépense énorme pour un tout petit morceau. de DLC dans lesquels ils n’allaient absolument pas investir.

« Je souhaite que nous puissions le faire », a-t-il déclaré. « Honnêtement, juste parce que c’est censé être tout ce que l’équipe a jamais créé, réuni à nouveau – tout le contenu solo. Et donc, laisser tout cela sur le sol de la salle de découpe, c’était déchirant. »

Pour rendre les choses encore plus déchirantes, BioWare a en fait contacté Demiurge, le studio responsable du DLC, et on lui a dit que certaines sauvegardes du code existaient et qu’ils les enverraient directement. Mais « lorsque les sauvegardes du code envoyé contenaient presque toutes les données corrompues, même les liens vitaux manquaient ».

Et bien! Alors que Pinnacle Station manquait à la version commerciale de Legendary Edition, vous pouvez maintenant le faire glisser directement là-bas grâce à ce mod, qui ne se contente pas de remettre le DLC dans la collection, mais s’assure qu’il s’agit d’une version mise à jour du contenu original ainsi, avec une difficulté ajustée, de la musique et des effets sonores supplémentaires ont été ajoutés et d’autres rugosités de l’ère 2009 ont été lissées.

Pour une explication technique de la façon dont ils ont réussi à porter le jeu, cet article de blog explique en détail les processus et les défis impliqués. Et si vous voulez récupérer le mod et l’essayer, vous pouvez le télécharger ici ; pour y jouer, lancez la carte de la galaxie sur la Normandie et dirigez-vous vers l’amas Argos Rho, système Phoenix.