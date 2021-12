Le DLC Memetastic Halo Infinite Mister Chief est disponible

Le compte Twitter Halo a annoncé la sortie d’un pack cosmétique avec le mème Mister Chief pour Halo infini, qui comprend un charme d’arme, un nouveau skin d’IA et d’autres moyens d’équiper votre personnage du pouvoir des mèmes. Vraiment, nous vivons dans un avenir charmant où les entreprises nous facturent de l’argent réel pour les mèmes de leurs propres propriétés. Au moins, cela signifie qu’il y a une demande pour eux.

Mister Chief est une bâtardise loufoque de Halo’s Master Chief, un mème lancé par le patron de Halo, Frank O ‘Connor, qui dépeint le personnage traditionnellement stoïque d’une manière plus humoristique que la normale. Le pack comprend sept articles cosmétiques et coûte 2 000 crédits, ce qui équivaut à environ 20 $ en argent réel, bien que vous économisez un peu d’argent si vous êtes inscrit au Xbox Game Pass. C’est un prix élevé à payer pour une poignée d’articles cosmétiques, mais les gens semblent prêts à payer le prix pour s’équiper et regarder comme ils veulent dans le jeu. Et il y a certainement une multitude de changements esthétiques que vous pouvez apporter à votre personnage parmi lesquels vous pouvez choisir.

Vous êtes le summum absolu de l’effort humain et une parfaite encapsulation du talent humain, et il existe désormais une IA personnelle à votre hauteur. Le pack Mister Chief est disponible dès maintenant dans la boutique #HaloInfinite ! pic.twitter.com/zYZfagNKUE – Halo (@Halo) 28 décembre 2021

Les produits cosmétiques de Halo Infinite se sont avérés populaires, en particulier les oreilles de chat en casque que vous pouvez acheter. Le jeu lui-même est également assez bon, en particulier la campagne solo. Et n’oubliez pas que l’événement Winter Contingency se déroule maintenant et se terminera le 4 janvier. Vous ne voulez pas manquer les belles récompenses qui accompagnent la réalisation de cet événement.

Halo Infinite est désormais disponible pour Xbox One, Xbox Series X/S et PC.