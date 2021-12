Le DLC Portrait Of A Murderer de Dead By Daylight est lancé aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce

Un nouveau monstre meurtrier est arrivé dans Dead By Daylight pour terroriser les joueurs, dans le cadre du dernier pack DLC du jeu, surnommé Portrait of a Murderer. Le nouveau chapitre sort aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce pour donner un indice sur le type de fins horribles que vous rencontrerez (ou distribuerez) avec The Artist dans le jeu.

Portrait of a Murderer est un nouveau chapitre original pour Dead By Daylight, ajoutant quelques nouveaux personnages au jeu qui ne sont pas liés à d’autres franchises existantes. Le DLC se concentre sur son nouveau tueur, Carmina Mora, et un nouveau survivant, Jonah Vasquez. Carmina, également connue sous le nom de The Artist, possède des pouvoirs effrayants de corbeau. Sa capacité Oiseaux de tourment lui permet d’envoyer des oiseaux attaquer les survivants, en volant le long d’un chemin défini devant elle et en mettant en évidence les victimes qu’ils trouvent en cours de route.

Dead By Daylight semble aggraver la peur des oiseaux avec une nouvelle carte appelée Forsaken Boneyard. Le cadre est inspiré des œuvres d’art surréalistes. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Cependant, le DLC n’est pas la seule chose qui se passe avec Dead By Daylight cette semaine. Le jeu sera également lancé sur Epic Game Store le 2 décembre, et il sera gratuit pour les utilisateurs d’Epic jusqu’au 8 décembre. En plus de cela, plusieurs des extensions DLC du jeu seront en vente à moitié prix. Dead By Daylight prend en charge le jeu croisé, donc si vous décidez de l’attraper dans l’Epic Store, vous pourrez toujours jouer avec des amis sur d’autres plateformes.

