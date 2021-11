Le DLSS de Nvidia est venu pour les jeux Linux (mais pas le Steam Deck évidemment)

Des années après l’échec de ses Steam Machines, Valve améliore lentement mais sûrement l’état des jeux Linux. Le prochain ordinateur de poche Steam Deck de la société fonctionne sur Linux, et sa couche de compatibilité Proton lui permet, ainsi qu’à d’autres ordinateurs, de jouer à des jeux Windows. Maintenant, Valve a officiellement ajouté la prise en charge de la technique de mise à l’échelle temporelle de l’apprentissage automatique DLSS de Nvidia à Proton, apportant potentiellement de gros boosts de FPS et moins de scintillement dans les jeux qui prennent en charge la technologie.

Comme le rapporte Phoronix (via Tom’s Hardware), Proton 6.3-8 est la première version stable à inclure la prise en charge de DLSS, après que la fonctionnalité ait déjà atteint les versions expérimentales en octobre, bien qu’il semble que vous deviez toujours définir PROTON_ENABLE_NVAPI=1 et dxgi. nvapiHack = False pour l’activer. Le DLSS ne viendra pas sur le Steam Deck alimenté par AMD, bien sûr, car il nécessite du silicium d’apprentissage machine Nvidia propriétaire, mais nous avons récemment appris que le Steam Deck prendra en charge le FSR sans doute beaucoup moins performant d’AMD.

La nouvelle version de Proton prétend également permettre la prise en charge d’une multitude de jeux Windows supplémentaires sur Linux en général, y compris le célèbre Deathloop, Age of Empires 4 et à la fois Marvel’s Guardians of the Galaxy et Mass Effect Legendary Edition (bien qu’apparemment ces deux derniers ont des limites qui sont encore en cours d’élaboration).

Et, Valve dit que 6.3-8 est la version qui inclut « la prise en charge d’un ensemble initial de jeux BattlEye », faisant référence au logiciel anti-triche BattlEye qui peut ou non empêcher certains des jeux Steam les plus populaires de fonctionner correctement. multijoueur sur Steam Deck et Linux en général. (La balle est définitivement dans le camp des développeurs.)

Vous pouvez trouver le journal des modifications complet ici sur GitHub de Valve. Nvidia a initialement annoncé qu’il travaillerait avec Valve pour ramener DLSS sur Linux en juin.