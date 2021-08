Le DNI européen est déjà en vigueur : que se passe-t-il avec le DNI actuel et tout ce que vous devez savoir | La technologie

La prochaine fois que vous devrez renouveler votre DNI, ils vous délivreront le nouveau DNI européen qui accompagne tous ces changements.

Si vous venez de renouveler votre DNI, pas de chance, car aujourd’hui le nouveau document d’identité européen est entré en vigueur, un DNI 4.0 qui s’accompagne d’une sécurité beaucoup plus grande, de légers changements dans sa disposition créative et surtout d’un chemin vers l’avenir.

A partir d’aujourd’hui, le DNI 4.0 est disponible, également connu sous le nom de DNI européen, et que bien qu’il soit assez similaire à celui qui a été publié jusqu’à présent, il contient une série de nouveautés que vous voudrez sûrement essayer. La mauvaise chose est que si vous venez de le renouveler, vous devrez attendre 10 ans pour l’essayer.

Malgré l’entrée en vigueur de ce DNI 4.0, Tout DNI en cours restera pleinement valable jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 3 août 2031. Ces nouveaux DNI 4.0 seront valables entre 5 et 10 ans.

Le principal atout du nouveau DNI européen c’est qu’il est commun à tous les pays de l’Union européenne, avec lequel il n’y aura plus de différences significatives entre un DNI d’un espagnol par rapport à celui d’un allemand, par exemple.

Cela aidera les autorités européennes à pouvoir mieux identifier les données de l’utilisateur puisque tous les DNI seront pratiquement les mêmes dans leur disposition. De plus, toutes les informations écrites seront à la fois dans la langue source et en anglais.

La taille du DNI 4.0 est exactement la même que celle qui a été émise jusqu’à présent, c’est-à-dire 85,60 × 53,98 mm mais il aura de petits changements sur le devant et aussi sur le dos. Par exemple, nous pouvons maintenant voir un code à deux lettres ES qui correspond à notre pays, qui est imprimé dans un rectangle bleu entouré des étoiles jaunes de l’Union européenne.

Ce nouveau DNI intègre une puce qui a une capacité de stockage et que vous pourrez enregistrer la signature, ainsi que nos empreintes digitales et la photo, en plus des certificats d’authentification et de la signature électronique pertinents.

Un aspect essentiel est qu’il est destiné, pour l’avenir, à que les citoyens européens n’ont plus à porter leur carte d’identité physique sur eux. Ce nouveau modèle de DNI européen fait partie du programme d’identité numérique de la police nationale et est financé par des ressources provenant de fonds européens.

Ce n’est pas encore possible, mais les autorités promettent qu’au cours des prochains mois nous pourrons enregistrer cette nouvelle pièce d’identité nationale sur nos mobiles à utiliser dans les applications officielles qui seront lancées par l’Espagne et l’Union européenne.

L’objectif de ce changement est que nous puissions laisser l’identifiant physique à la maison, en ne fournissant que sa version numérique officielle. Ce DNI servirait de mécanisme de communication avec les administrations à différents niveaux pour mener à bien les démarches bureaucratiques.

Et il est probable que l’odyssée du renouvellement de votre pièce d’identité disparaisse à jamais, car le gouvernement souhaite mettre en œuvre le “DNI express” en tant que système de délivrance semi-automatique pour éviter ces délais d’attente caractéristiques dans les renouvellements de ces documents.