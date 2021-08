Le docteur démolit complètement les «orientations» du CDC dans une présentation qui épate le conseil scolaire ⋆ 10z viral

par Kyle Becker, Becker News :

Le mont. Le conseil scolaire communautaire de Vernon a tenu une réunion spéciale le 6 août concernant les directives COVID que les écoles appliqueront lorsque les enfants retourneront en classe pour l’automne.

Le conseil scolaire de Fortville, Indiana, a invité les parents et les membres de la communauté à donner leur avis sur les protocoles COVID à l’étude. L’un des protocoles envisagés était un seuil pour les individus par bâtiment testés positifs pour COVID comme déclencheur d’une application plus stricte.

« Le mont. Vernon encourage le port de masques dans les bâtiments et les exige dans les bâtiments des niveaux orange et rouge – le système de couleurs le plus sévère du district », note le Greenfield Reporter. Lors de la réunion spéciale, neuf personnes de la communauté se sont prononcées contre les protocoles COVID proposés.

« Neuf personnes ont critiqué les protocoles de santé et de sécurité du district lors de la réunion, dont la plupart sont le mont. Parents Vernon », déclare le Greenfield Reporter. «Leurs préoccupations comprenaient le manque d’opportunités éducatives pour les étudiants en quarantaine, la frustration face aux recommandations en constante évolution des Centers for Disease Control and Prevention, les impacts sur la santé mentale et émotionnelle des étudiants et les effets sur les libertés personnelles. Ils ont exprimé leur découragement face à la façon dont les mesures politiques COVID-19 sont devenues, ont souligné une faible mortalité et quelques cas de maladie grave chez les enfants dus au nouveau coronavirus, et ont demandé comment le mont. Vernon appliquerait les mesures.

L’un des membres de la communauté, un médecin de famille nommé Dr Dan Stock avec une expertise en immunologie, a volé la vedette avec un démantèlement méthodique des conseils déroutants et «contrefactuels» du CDC qui sont depuis devenus viraux – dans le bon sens. Regarder:

L’expert médical a livré une déconstruction pièce par pièce de la réponse bâclée du CDC à la pandémie de COVID (comme l’illustre le fait que les États-Unis y font toujours face après 18 mois et malgré un “vaccin”). Cela vaut la peine de regarder en entier. L’essentiel est que de nombreux protocoles du CDC sont pires qu’inutiles. Ils sont autodestructeurs.

“Vous ne pouvez donc pas arrêter la propagation, vous ne pouvez pas améliorer les chiffres que vous avez prévus en faisant l’une des choses que vous faites”, a-t-il déclaré. « Parce que c’est la nature des agents pathogènes respiratoires viraux. Et vous ne pouvez pas l’empêcher avec un vaccin parce qu’ils ne font pas exactement ce que vous voudriez qu’ils fassent. Et vous poursuivrez cela tout au long de votre vie jusqu’à ce que vous reconnaissiez que les Centers for Disease Control et le Indiana State Board of Health vous donnent de très mauvais conseils scientifiques », a déclaré le Dr Stock.

