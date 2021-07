Le docteur obtient deux nouveaux compagnons, mais qu’en est-il de Yaz Time ? 10z viral

La bande-annonce de la dernière saison de Doctor Who est tombée à [email protected] au cours du week-end et a inauguré un nouveau regard sur l’avenir pour 13. En raison de COVID-19, cette saison a une approche plus sérialisée, qui rappelle les premiers jours de Doctor Who, mais plus que cela, il y a encore plus récurrent des personnages qui se présentent à nous – et c’est à la fois une bonne et une mauvaise chose.

Une partie de moi souhaite que ce ne soit que Yaz (Mandip Gill) et le Docteur (Jodie Whittaker) pour cette saison, surtout parce qu’ils ont été avec Graham (Bradley Walsh) et Ryan (Tosin Cole) tout le temps ensemble. Et juste au moment où nous pensions que nous n’aurions que Yaz et le docteur ensemble, il a été annoncé que le comédien John Bishop rejoindrait le casting en tant que Dan. Et comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, il semble être dans le vif du sujet avec eux deux.

Ensuite, le dernier ajout de Jacob Anderson est excitant pour les fans de Game of Thrones, car l’acteur a donné vie à Grey Worm dans la série. Il jouera Vinder, un personnage que Chris Chibnall a taquiné “vous fait vous enraciner pour lui, et il vous brise le cœur … il a toute la gamme”. Et bien que Vinder et Dan semblent tous les deux amusants, on a l’impression qu’ils ne voulaient pas que Yaz et le Docteur soient ensemble dans le TARDIS, ce qui est un peu décevant.

Depuis le début de Doctor Who, le Docteur a des compagnons. Dans une grande partie de l’ère “New Who” de la série, il s’agissait du docteur et d’une compagne, avec un autre homme occasionnel se joignant de temps en temps. Même Rory et Amy n’étaient pas toujours Rory et Amy dans la série, et parfois, Amelia Pond voyageait seule avec 11 personnes.

Avec ce nouveau docteur et ses compagnons, cependant, il semble qu’ils ne veulent pas moins de trois compagnons avec elle à un moment donné, et j’aurais aimé que nous aurions pu avoir au moins quelques épisodes d’elle et Yaz. Graham et Ryan étaient des compagnons incroyables, et leur dynamique avec Yaz et le Docteur va me manquer. Dan et Vinder semblent également être des personnages amusants, et je suis ravi de les rencontrer.

Cela étant dit, j’espère qu’il y aura au moins un épisode de Yaz and the Doctor avant de se lancer dans cette nouvelle saison avec tous les nouveaux personnages. Yaz mérite son temps avec 13, et je ne veux tout simplement pas qu’elle soit éclipsée par de nouveaux personnages faisant leur apparition.

J’ai hâte de voir ce que Jacob Anderson et John Bishop apporteront à la série. Assurez-vous simplement que Mandip Gill a également son temps en tant que Yaz.

