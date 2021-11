Le docteur qui a découvert la « toux légère » d’Omicron se sentant le plus « fatigué » dit la variante « si douce »

AFRIQUE DU SUD. (LE DÉCOMPTE) – Barry Schoub, président du Comité consultatif ministériel sur les vaccins, a déclaré dimanche aux médias, tandis que l’Afrique du Sud, qui a d’abord identifié la nouvelle variante, compte actuellement 3 220 personnes infectées par le coronavirus au total et bien que la variante semble se propager rapidement, il n’y a pas eu de réel hausse des hospitalisations

« Les cas qui se sont produits jusqu’à présent ont tous été des cas bénins, des cas légers à modérés, et c’est un bon signe », a déclaré Schoub, ajoutant qu’il était encore tôt et que rien n’était encore certain.

Angélique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine, a approuvé l’évaluation de Schoub qualifiant les symptômes associés à la variante à ce stade de « différents et si légers » par rapport aux autres qu’elle avait traités pour le virus ces derniers mois.

« Vers le 18 novembre, j’ai tout d’un coup rencontré des symptômes inhabituels » chez un patient qui était « extrêmement fatigué ces deux derniers jours » Le Dr Angelique Coetzee explique comment elle a pris connaissance de la variante du coronavirus Omicron

Coetzee, qui a d’abord repéré ce qui s’est avéré être la nouvelle variante, a déclaré au UK Telegraph qu’un certain nombre de jeunes hommes en bonne santé se sont présentés à sa clinique « se sentant si fatigués ». Environ la moitié n’étaient pas vaccinés, rapporte Zerohedge.

S’adressant au Telegraph, elle a déclaré que « Leurs symptômes étaient si différents et si légers de ceux que j’avais traités auparavant », a déclaré Coetzee au Telegraph.

La plupart des patients qui se sont présentés à sa clinique et qui ont été testés positifs pour COVID-19 se sentaient fatigués. D’autres symptômes comprenaient des muscles endoloris et une légère toux, a ajouté Coetzee à Spoutnik.

« Il n’y a pas de symptômes marquants. Parmi les personnes infectées, certaines sont actuellement traitées à domicile », a-t-elle déclaré.

