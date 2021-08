Le document d’un étudiant universitaire est ancré parce que «les Blancs ne peuvent pas faire l’expérience du racisme» – RedState ⋆ .

Comment appelez-vous cela si quelqu’un considère les Blancs comme inférieurs ?

Une chose qu’on ne peut pas étiqueter – selon une partie de la culture contemporaine – est le « racisme ».

Une telle idée a récemment été affirmée à la Virginia Tech University – prétendument, c’est (appliquer ce mot au reste de cette histoire).

Comme relayé par Campus Reform, Alyssa Jones s’est vu confier un devoir dans sa classe Nations et Nationalités.

La mission : rédiger un article décrivant une organisation figurant sur la liste des groupes haineux du Southern Poverty Law Center.

Alyssa – qui est la présidente de la section Turning Point USA de l’école – a choisi comme sujet le New Black Panther Party.

Comme elle l’a expliqué à CR, son objectif serait le «séparatisme».

Sur le site du SPLC :

Le New Black Panther Party est une organisation virulente raciste et antisémite dont les dirigeants ont encouragé la violence contre les Blancs, les Juifs et les forces de l’ordre.