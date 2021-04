Le document LaLiga qui “ alimente ” Florentino et la Superliga

21/04/2021

Act. À 10:28 CEST

Le journal SPORT a eu accès au document préparé par LaLiga et distribué à tous les clubs de LaLiga et où il présente des arguments contre les déclarations du président du Real Madrid et leader du projet Superliga. Un document de douze pages qui sera dans un premier temps sur la table de tous les clubs convoqués demain à la réunion d’information. Rendez-vous auquel, comme nous l’avons déjà dit hier dans ce journal, aucun des trois clubs de Super League n’est attendu: le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Ce document sous le titre de “Argument contre les déclarations de Florentino Pérez“Il répond avec des données aux propos exprimés par le président du Real Madrid.

Ainsi, et avant la déclaration selon laquelle “le football perd de l’intérêt et les audiences diminuent”, LaLiga répond que les audiences de la ligue ont augmenté à l’échelle mondiale dans toutes les régions du monde depuis 2014-2015, atteignant 2,8 milliards de téléspectateurs cumulés en 2019-2020. saison.

L’audience du classique a augmenté de 8,6% en seulement trois ans

Le point suivant est avancé dans la croissance de l’audience du classique Real Madrid-Barcelone jusqu’à la 30e journée, qui est passée de 76 429 498 millions lors de la saison 2016-2017 à 76 927 252. Cela représente une augmentation de 8,6% en trois ans.

De plus, selon les données présentées par la Ligue, l’audience jusqu’à la 30e journée de cette saison de la Ligue à la télévision payante s’élève à 124 489 294 millions de téléspectateurs, soit 8,1% de plus que la saison dernière à ces sommets. Si l’on ajoute les jeux ouverts, cela représente 160 525 538, soit 6,2% de plus que la saison précédente.

Croissance de la fréquentation des stades de la Liga

Le point suivant de l’argument réside dans la fréquentation des stades où le document de LaLiga indique que les stades la saison dernière, et avant la pandémie, étaient 11,4% plus pleins que la saison 2014. Il est passé de 55, 77 à 66,62. la saison dernière. De plus, jusqu’au 27e jour de la saison 2019-2020, lorsque les champs ont été fermés en raison du COVID, 429000 téléspectateurs supplémentaires se sont accumulés (4,3%) par rapport à 2014 susmentionné et que dans les saisons non affectées par la pandémie, la fréquentation des stades a a augmenté avec un million cent mille spectateurs supplémentaires sur la saison 2018-2019 par rapport à 2014. Il est passé de 13 546 935 à 14 714 868.

Croissance de 800 millions en six ans des revenus à répartir entre les clubs de la Ligue des champions

Puis il poursuit en répondant au commentaire du président du Real Madrid selon lequel les droits de la ligue “diminuaient” et que “nous mourons, de moins en moins d’argent”. Ici, il fonde d’abord son argumentation sur la croissance des droits audiovisuels de la Ligue des champions, la répartition entre les clubs, et où, selon les données qu’il présente, il est passé de 1029,9 lors de la saison 2014-2015 à 1931, 9 de la saison 2018-2019.

En ce qui concerne l’évolution de la distribution aux clubs en Espagne qui participent à cette compétition, elle est passée de 180,8 qui ont été distribués en 2014-2015 à 336,3 en 2018-2019.

Il va même plus loin en contribuant à l’évolution des revenus que les trois clubs de Super League prenant ces deux saisons précédentes comme référence. Ainsi dans le cas du Real Madrid, le club blanc est passé des 52,5 qu’il a reçus en 2014-2015 où il a atteint les demi-finales, 80,1 en tant que vainqueur de la 2015-2016, 81,1 en tant que champion de 2016-2017, 88,7 dans sa troisième Ligue des champions consécutive et 85,1 la saison dernière où il a terminé en huitièmes de finale.

Dans le cas de Barcelone, et selon le document de la Ligue, lors de la saison 2014-2015, il est entré en tant que vainqueur 61 millions, 56,6 de la saison 2015-2016, 59,8 de la saison 2015-2016 où il est tombé dans le même ronde comme lors de la saison 2017-2018 où il est entré à 57,4 millions. La saison dernière, où il a atteint les demi-finales, il a réalisé 117,8 millions.

Et enfin, il y a l’Atlético de Madrid qui est passé de 43,7 millions lors de la saison 2014-2015 où les rojiblancos sont tombés en quarts de finale à 85,7 la saison dernière. Il a doublé ses revenus en cinq ans.

LaLiga gagne 2015 millions d’euros cette saison pour l’ensemble de ses droits audiovisuels

Poursuivant la question des droits audiovisuels, le document continue de fournir des données de la Ligue espagnole, dont la distribution des droits audiovisuels a atteint 1 575,2 millions d’euros la saison dernière, même en tenant compte de la pandémie. Une saison où Barcelone était l’équipe la plus engagée avec 165 millions, neuf de plus que le Real Madrid (156) et contre les 125 de l’Atlético de Madrid.

Cet argument en matière audiovisuelle finit par présenter comment les revenus de la télévision espagnole de football ont augmenté au niveau national à international et où ils sont passés de 840 millions au cours de la saison 2013-2014 (580 nationaux et 260 internationaux) à 2015 qui ont été saisis dans le actuel et le suivant, date de conclusion du contrat audiovisuel en cours. Sur ce total en 2015, 1 155 correspondent à des droits nationaux (57%) et 768 à des droits internationaux (38%). À cela s’ajoutent 55 pour la Copa del Rey (3%) et 36 pour la production audiovisuelle (2%).

Les jeunes consomment du football dans les bars et autres appareils

La dernière partie à laquelle le journal SPORT a eu accès finit par répondre au commentaire de Florentino Pérez à propos des adeptes des réseaux sociaux où le président du Real Madrid a déclaré: “Nous et les grands avons des fans partout dans le monde”. Selon les données de LaLiga, les adeptes de la Ligue et des Champions ont augmenté de 94% en cinq ans et de 258% uniquement en Ligue.

En cuanto a la falta de interés de los jóvenes del fútbol y donde afirmo que “los jóvenes de los 16-24 años, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés en el fútbol” y el “fútbol ha bajado su atractivo entre los jeunes”; LaLiga répond que les jeunes consomment LaLiga d’une manière différente (bars et autres appareils), mais dans l’ensemble, le segment des jeunes qui consomment LaLiga est le même que le segment des jeunes existant dans la population.