En commémoration du 20e anniversaire, Apple TV+ a lancé aujourd’hui son documentaire sur la plus grande attaque terroriste à frapper l’Amérique : « 9/11 : Inside the President’s War Room » est désormais diffusé dans le monde entier sur Apple TV+ (à l’exception du Royaume-Uni, où il est actuellement disponible uniquement sur la BBC).

Comme le programme est une coproduction entre Apple et la BBC, le documentaire a été diffusé pour la première fois sur la chaîne de diffusion BBC One au Royaume-Uni et est disponible sur le rattrapage iPlayer. Il est désormais disponible dans tous les autres pays sur Apple TV+. (Au Royaume-Uni, il apparaîtra sur Apple TV+ à une date ultérieure.)

Le documentaire propose des entretiens exclusifs avec le président George W. Bush et son chef de cabinet et ses conseillers les plus proches au moment du 11 septembre. Ils décomposent les actions du gouvernement en réponse aux rapports initiaux, d’abord rejetés comme un accident tragique, et comment cela a rapidement changé à mesure que la pleine nature de l’activité terroriste (et le début de la guerre) est devenue apparente.

Le documentaire met également en lumière les lacunes de la technologie de l’époque, l’équipe du président sur Air Force One étant souvent incapable de communiquer avec le bunker où séjournait le vice-président. L’accès d’Air Force One aux lignes téléphoniques et aux bulletins d’information a également été entravé.

« 9/11 : Inside the President’s War Room » combine récit et entretiens avec des photographies saisissantes des événements, y compris une interminable bobine de plans de la salle de guerre elle-même.

La semaine prochaine, Apple TV+ publiera également une version filmée de la musique de Broadway “Come From Away”, dont les événements se déroulent dans la semaine suivant les attentats du 11 septembre.

