Le documentaire “Amazing Journey: The Story Of The Who” sur la carrière de Who est disponible sur la collection Coda

“Amazing Journey: L’histoire de l’OMS”, le célèbre Grammy-documentaire nominé sur l’ensemble de la carrière relatant l’histoire de L’OMS, est désormais disponible en streaming pour la première fois exclusivement sur La Collection Coda.

Dirigé par Murray Lerner et Paul Crowder, et présentant des entretiens avec les co-fondateurs et les membres survivants du groupe Pete Townshend et Roger Daltrey, “Voyage incroyable” est l’histoire définitive des légendes du rock britannique. Comprenant des séquences rares et inédites, un trésor de clips de performance et d’incursions d’enquête dans la musique et l’histoire du groupe, le film capture les origines et l’influence du groupe au cours de leur carrière de plus de 50 ans.

“Voyage incroyable” documente également les moments charnières de la trajectoire du groupe, y compris l’émergence de la culture mod des années 1960, la réputation du groupe de détruire ses instruments sur scène, comment leur succès “Je ne peux pas expliquer” leur a valu un contrat d’enregistrement sur place, embrassant de nouveaux formats avec leur opus d’opéra rock “Tommy”, les morts subites de Keith Lune et John Entwistle, la délicate relation créative entre Daltrey et Townshend, l’apparition historique du groupe à Le concert pour New York en 2001 et bien plus encore. En plus des entretiens approfondis avec Townshend et Daltrey, le film présente des commentaires de personnalités de l’industrie associées à la carrière du groupe, ainsi que de pairs musicaux Eddie Vedder, Noël Gallagher, Piquer, Le bord, Steve Jones et plus.

“Il n’est pas facile de capturer dans un film la puissance et l’énergie d’un groupe de rock, en particulier les quatre personnages qui composent L’OMS, l’éclat de Pete Townshendla musique et la magie qui s’est produite entre Pierre, John, Keith et moi-même. Mais QUI les fans me disent « Voyage incroyable » fait exactement cela, ” L’OMS‘s Roger Daltrey mentionné. “Dès lors que Keith nous a rejoints au Railway Hotel en 1964, c’était comme une bouteille de champagne qu’on débouche. Nous venons de cliquer. Et nous y sommes, toutes ces années plus tard – nous avons perdu nos chers camarades de groupe Keith et John, et Pierre et je continue à jouer ensemble et à faire avancer cette histoire. Grâce à Coda pour avoir organisé ce spectacle, et profitez de ce film sur notre voyage. Je le vis encore !”

La Collection Coda a également fait ses débuts “Six rapides”, une pièce complémentaire comprenant six mini-documentaires qui offrent un profil étendu de chaque membre du groupe et explorent davantage la chimie musicale unique du groupe.

Lancé début 2021, La Collection Coda est une offre de streaming par abonnement proposant une sélection exclusive et organisée des documentaires musicaux les plus emblématiques, des films de concert et des séries épisodiques couvrant des décennies et des genres via Amazon Prime des chaînes vidéo couplées à un site internet complémentaire explorant de nouvelles perspectives sur la musique. La Collection Coda propose des centaines d’heures de concerts et de contenus documentaires exclusifs d’artistes allant d’icônes légendaires telles que Jimi Hendrix, LES PIERRES QUI ROULENT et John Lennon et Yoko Ono aux premières contemporaines de nouveau matériel par des artistes aussi divers que ÉVANESCENCE, LA DÉPENDANCE DE JANE, LE TRAITEMENT et la critique acclamée Dave Grohl-réalisé documentaire “Ce qui nous anime”.

La Collection Coda est disponible pour Amazon Prime aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours, et sera déployé dans le monde entier tout au long de l’année.

Explorer La Collection Coda et pour vous inscrire à un essai gratuit de sept jours, visitez www.codacollection.co.



