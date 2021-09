Le documentaire ‘Being James Bond’ maintenant disponible à regarder gratuitement sur Apple TV

Dans le cadre de la préparation de la sortie tant attendue et très retardée du dernier film de James Bond de Daniel Craig – No Time to Die – le studio a sorti un documentaire de 45 minutes « Being James Bond », revivant la carrière de Craig en tant que espion de renommée mondiale.

Le documentaire spécial est disponible exclusivement sur Apple TV en location gratuite du 7 septembre au 7 octobre. Cela ne fait pas partie d’Apple TV+, il s’agit simplement d’une promotion marketing exécutée dans l’application Apple TV (iTunes Store) en partenariat avec MGM.

Pour regarder, vous avez simplement besoin d’un appareil pouvant accéder au contenu de l’iTunes Store, qui comprend les appareils Apple et via l’application TV sur des plateformes comme Amazon Fire, Roku, PlayStation, Xbox et autres. Vous devrez peut-être configurer un identifiant Apple si vous n’en avez pas déjà un. Sinon, vous pouvez simplement «louer» Being James Bond pour 0,00 $ via l’application à regarder.

Le film comprend des images d’archives inédites de la création de Casino Royale, ainsi qu’un aperçu de No Time to Die. De plus, Craig discute des hauts et des bas de la production de la franchise avec les producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli.

En supposant que COVID ne retarde pas à nouveau le film, Pas le temps de mourir sera présenté en première le 8 octobre.

