Le documentaire Birth of the Cool remporte deux Emmy Awards

Le réalisateur Stanley Nelson Miles Davis documentaire Miles Davis : Naissance du cool a reçu deux Emmy Awards. Le film a été reconnu dans les catégories de documentaire exceptionnel sur les arts et la culture ainsi que dans celui de son exceptionnel. Les honneurs ont été décernés lors de la deuxième nuit des News & Documentary Emmys 2021.

Depuis sa première en 2019 au Sundance Film Festival, Miles Davis: Birth of the Cool a été récompensé par des nominations aux Grammy Awards et des critiques élogieuses de The New Yorker, Forbes, et plus encore.

Le documentaire de 2 heures est maintenant diffusé sur Netflix et présente des séquences et des interviews inédites utilisées pour explorer la légende de Miles Davis en tant que figure éminente de la musique jazz. Le titre lui-même a été tiré de l’album 1957 de Davis Naissance du froid.

“L’histoire de Miles Davis a souvent été racontée comme l’histoire d’un génie toxicomane”, a déclaré Nelson dans un communiqué partagé lors de l’annonce du film.

« Vous voyez rarement le portrait d’un homme qui a travaillé dur pour perfectionner son art, un homme qui a profondément étudié et compris la musique classique. Un homme élégant qui pouvait rendre des ballades avec une telle tendresse, tout en gardant la rage dans son cœur du racisme auquel il a été confronté tout au long de sa vie. »

Il a poursuivi: «Il pouvait être extrêmement généreux, mais annuler cette générosité sur un coup de tête. Il pouvait être sans vergogne romantique avec les femmes de sa vie, puis d’une cruauté indicible. Miles était un homme à part – dans la vie, l’amour, la musique – et il n’y a jamais eu de documentaire majeur sur cet homme qui n’a jamais regardé en arrière, s’est rarement excusé et a changé tout ce que nous pensions savoir sur le jazz, sur la musique – plusieurs fois en sa carrière.”

« Les miles étaient en constante évolution et il appartenait au reste du monde de rattraper son retard », a conclu Nelson. “En déballant la mythologie qui l’entoure – en utilisant ses propres mots – je pense que nous présenterons le récit définitif et nuancé de Miles Davis, l’homme derrière la légende.”

Miles Davis : Birth of The Cool est disponible sur Blu-ray+DVD, 2DVD et formats numériques.