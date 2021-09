Le nouveau documentaire du New York Times Presents sur la tutelle de Britney Spears, “Controlling Britney Spears”, comprenait des détails choquants et troublants sur un appareil de surveillance jusque-là inconnu utilisé pour garder un œil sur la pop star. Le documentaire, diffusé sur FX et disponible en streaming sur Hulu, comprend une interview d’Alex Vlasov, qui affirme avoir travaillé pour Black Box Security, le père et co-conservateur de Spears, Jamie Spears, embauché. Vlasov a affirmé que la société de sécurité surveillait l’activité téléphonique de Spears et avait même installé un appareil d’écoute dans sa chambre.

Dans son interview, Vlasov a allégué que les conservateurs de Spears surveillaient l’utilisation du téléphone de Spears et ses activités à la maison. Il a partagé de prétendus e-mails, SMS et enregistrements audio qu’il a conservés de ses neuf années en tant qu’employé de Black Box et de son président Edan Yemini. Vlasov a affirmé que Jamie et d’autres personnes impliquées dans la tutelle lui avaient demandé comment mettre le contrôle parental sur son iPhone. Ils voulaient également synchroniser l’iCloud de l’iPhone avec un iPad afin de pouvoir surveiller comment Spears utilisait le téléphone. “Cela m’a vraiment rappelé quelqu’un qui était en prison”, a déclaré Aslov au New York Times. “Et la sécurité a été mise en place pour être essentiellement les gardiens de prison.”

Jamie et Yemini ont tous deux refusé d’apparaître dans le documentaire. Le Times a envoyé une liste détaillée de questions aux deux, mais ils n’y ont pas répondu. “Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal”, a déclaré l’avocat de Jamie dans une déclaration au Times. “Ses actions ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, de son avocat commis d’office et/ou du tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et l’approbation de ses actions par le tribunal – parlent d’eux-mêmes.” L’avocat de Yemini a également défendu ses actions, notant que lui et son cabinet “se sont toujours conduits dans le respect des limites professionnelles, éthiques et légales, et ils sont particulièrement fiers de leur travail pour assurer la sécurité de Mme Spears pendant de nombreuses années”.

Spears n’a pas non plus été interrogée, mais son avocat, Mathew Rosengart, a déclaré que la tutelle devrait faire l’objet d’une enquête. Il a déclaré que tout enregistrement ou surveillance non autorisé des communications de Spears serait une “violation honteuse de ses droits à la vie privée et un exemple frappant de la privation de ses libertés civiles”. Rosengart a ajouté : “Placer un appareil d’écoute dans la chambre de Britney serait particulièrement inexcusable et honteux, et corrobore une grande partie de son témoignage convaincant et poignant. Ces actions doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et agressive.”

Le rôle de l’équipe de sécurité de Spears était entouré de mystère avant la sortie de Controlling Britney Spears. La journaliste du Times, Liz Day, a déclaré à Variety que les allégations de surveillance étaient “complètement” choquantes. Il y avait des rumeurs selon lesquelles sa maison et son téléphone étaient sur écoute, mais il n’y avait aucune preuve solide auparavant. “Donc, demander à quelqu’un de présenter des preuves était tellement révélateur et nous aide à comprendre à quel point ce que Britney a dit au tribunal en juin pourrait être vrai”, a déclaré Day. “Il est difficile de comprendre comment cela a pu arriver à l’une des personnes les plus célèbres de la planète.”

Vaslov a affirmé que son patron lui avait dit que l’opération de surveillance extrême était nécessaire pour protéger le chanteur “Oups!… I Did it Again”, à qui on lui a dit qu’il voulait être dans la tutelle. Il a déclaré au Times qu’il avait été inspiré pour démissionner et s’exprimer après le témoignage de Spears en juin devant le tribunal lorsqu’elle a affirmé que la tutelle était abusive. Lorsque la tutelle a été créée en 2008, Jamie s’est vu confier le contrôle de la santé et de la succession de Spears. En juin, Spears a finalement été autorisée à engager son propre avocat et a choisi Rosengart. Le 7 septembre, Jamie a étonnamment demandé au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle. La prochaine audience du tribunal est prévue le 29 septembre.