Tout au long de la star du rap de Harlem A$AP Rocheuxle nouveau film de Stockholm Syndrome, il porte un Dennis Rodman débardeur. Rodman, le joueur du Temple de la renommée NBA était un symbole de rébellion et de dévouement ; la dichotomie ultime entre renégat et innovateur.

Cette description s’applique également à Rocky, un MC élevé à Harlem qui définit les tendances du hip-hop plutôt que de les suivre en les étendant pour incorporer la musique, la performance et la mode.

Et comme Rodman, Rocky a été critiqué pour ce qu’il semblait être en surface par ceux qui ne connaissaient pas toute l’histoire.

Le syndrome de Stockholm, qui a fait ses débuts au Tribeca Film Festival cette semaine, détaille non seulement l’incarcération d’un mois de Rocky en 2019 en Suède, mais permet également d’avoir un aperçu de ce qui fait vibrer ce jeune rappeur, comment sa famille l’a soutenu et guidé vers le succès, et comment sa relation complexe avec la communauté noire a changé sa perspective sur Black Lives Matter.

Comme un clip musical savamment stylisé, le syndrome de Stockholm commence avec Rocky, 32 ans, né Rakim Mayers, s’ouvrant aux téléspectateurs. Nous avons un aperçu de ses débuts à Harlem et dans le Bronx, à New York, qui ont commencé par une enfance difficile, son arrivée en tant que jeune MC entreprenant, menant à son succès éventuel en tant que rappeur grâce au platine. vendant des chansons comme « F—– Problèmes » et « Wild For the Night ».

Cela le montre également comme un influenceur de mode unique, ce qui rend cool pour les gars dans la capuche de porter des babouchkas et de l’art des ongles.

Mais tout s’est arrêté lorsqu’il a été arrêté en Suède en 2019 alors qu’il était en tournée après que deux hommes l’ont accusé, lui et son entourage, de les avoir agressés.

Les réalisateurs du film, Les architectes, faites un travail d’expert pour mettre l’agression dans une perspective appropriée en montrant la majorité des images de la caméra du téléphone de Rocky essayant de faire la paix avec les deux accusateurs avant qu’une agression n’ait lieu.

Il est important que le public sache dès le départ que Rocky, son garde du corpsBladimir Corniel et David Rispers, a agi en légitime défense. De cette façon, le spectateur peut pleinement digérer l’injustice qu’il doit endurer tout au long du processus.

À travers l’objectif de commentateurs comme Naomi Campbell et le manager de Rocky, sa mère et Kim Kardashian, qui a plaidé pour que la Maison Blanche aide à sa libération, montre à quel point la race affecte toujours les hommes noirs dans le système judiciaire du monde entier.

Le syndrome de Stockholm donne au spectateur un cours accéléré sur le système juridique suédois qui comprend l’absence de caution, aucune restriction sur les perquisitions et saisies sans mandat, et aucune mise en accusation formelle devant un juge.

Rocky et deux membres de son entourage ont été arrêtés et envoyés directement à l’isolement pour agression.

Grâce à une production détaillée de claymation fusionnée avec une voix off de Rocky, nous avons un aperçu de son esprit alors qu’il se souvient du désespoir qu’il a ressenti pendant sa détention.

« Je ne savais pas ce qui se passait. Se réveiller tous les jours comme cette merde est un cauchemar permanent », a déclaré Rocky à propos de son confinement de 23 heures dans une prison suédoise.

« C’est assez solitaire. C’est presque comme être piégé dans vos propres pensées, parce que c’est tout ce à quoi vous devez réfléchir, vous savez ?

A$AP Rocky se produit pendant le Yams Day 2020 au Barclays Center le 17 janvier 2020 à New York. (Photo de Theo Wargo/.)

Le film montre à quoi Rocky réfléchit, ce sont les luxes de sa vie qu’il tenait pour acquis et le sort des autres prisonniers du centre de détention qui ont enduré les mêmes conditions avec des résultats pires.

Mais ce qui était le plus poignant, c’est à quel point Rocky détient la mémoire de trois hommes dans sa vie les plus responsables de son succès et de son ambition – son père, son frère Ricky et son coéquipier Ignames A$AP.

Tous les trois sont décédés, et il est évident à quel point leurs morts respectives pèsent toujours lourd sur lui, car ils ont tous joué un rôle clé dans la construction de la confiance de Rocky en tant qu’artiste d’enregistrement et dans ses efforts pour être meilleur.

Il a dit franchement à quel point son père était encourageant et à quel point le rendre fier avant sa mort signifiait pour lui. Rocky raconte comment son admiration pour son frère aîné, Ricky, l’a amené à devenir un Blood à l’âge de 10 ans.

Mais avant d’être abattu, Ricky a forcé Rocky à quitter la vie de gang et lui a dit de se concentrer sur sa musique.

L’une des meilleures parties du syndrome de Stockholm montre la dualité de la façon dont les médias sociaux ont répondu à l’incarcération de Rocky tout au long du processus. Au début, il y a un flot de tweets de soutien de célébrités comme son ami Tyler le créateur, qui a demandé sa libération.

Ensuite, Black Twitter a expliqué comment Rocky méritait de traverser l’épreuve en raison de ses commentaires cavaliers sur le mouvement Black Lives Matter et de ses opinions sur les manifestations à Ferguson, dans le Missouri, après la fusillade de la police. Michael Brown.

« Je ne suis pas sur le point de dire que j’étais là-bas en train de jeter des pierres sur des mères, de me faire asperger de poivre. Je mentirais. Est-ce parce que je suis noir ? Qu’est-ce que le f—, suis-je Al Sharpton à présent?” Rocky a déclaré à un journaliste de Time Out dans une interview en 2015.

PRihanna et A$AP Rocky assistent au défilé Louis Vuitton Menswear le 21 juin 2018 à Paris, France. (Photo de Pascal Le Segretain/.)

« Je suis A$AP Rocky. Je ne me suis pas inscrit pour ne pas être un militant politique », a-t-il alors déclaré, ajoutant : « Je vis à f—- Soho et Beverly Hills. Je ne peux pas comprendre. Je retourne à Harlem, ce n’est pas pareil. C’est une histoire triste. Je dois te dire la vérité.

Il a dit plus tard à YouTuber Kerwin Frost qu’il ne pensait tout simplement pas que c’était à lui de commenter car, contrairement au rappeur J. Cole, il n’avait rien offert d’action directe.

Dans le document, au lieu de s’excuser ou de revenir sur ces commentaires, Rocky admet simplement qu’il s’est trompé.

Le syndrome de Stockholm n’est ni une fête de pitié A$AP Rocky ni un projet de vanité. C’est un regard poignant sur un artiste conscient de son influence et de ses capacités, tout en évoluant vers un homme de principe et de compassion.

Le film peut être mieux résumé dans les propres mots de Rocky.

« La raison pour laquelle je ne pousse pas mon histoire dans la gorge des gens, c’est parce que l’histoire que je vous raconte en ce moment, tout le monde a cette histoire d’où je viens. Ils ont eu des histoires pires », a déclaré Rocky.

«Nous sommes à l’époque du hip hop où c’est cool d’afficher votre lutte au point que certaines personnes l’inventent. Pour moi, c’est juste que je sais ce que j’ai vécu. C’est vraiment arrivé, tu vois ce que je veux dire ? J’essaie juste de donner une perspective différente de la même histoire.

Le syndrome de Stockholm a été présenté en avant-première au Tribeca Film Festival et les options de streaming en ligne ont été épuisées. Aucun mot encore sur une sortie plus importante pour le film.

