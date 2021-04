Le documentaire d’Amy Winehouse annoncé 10 ans après sa mort

Un nouveau documentaire sur Amy Winehouse, dans lequel sa mère partagera les détails de la vie de sa défunte fille, sortira en juillet pour marquer le 10e anniversaire de la mort de la chanteuse britannique à l’âge de 27 ans.

« Amy Winehouse: 10 Years On », commandée par les chaînes britanniques BBC Two et BBC Music, sera racontée à travers le récit de Janis, la mère de la chanteuse de « Rehab » et « Back to Black », atteinte de sclérose en plaques et veut partager leurs souvenirs, a déclaré la station.

Il a décrit Janis comme « une figure proche d’Amy dont nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler et dont la version des événements diffère souvent du récit qui nous a été raconté auparavant ».

« Je n’ai pas l’impression que le monde connaissait la vraie Amy, que j’ai élevée, et j’attends avec impatience l’opportunité d’offrir une compréhension de ses racines et un regard plus profond sur la vraie Amy », a déclaré Janis Winehouse dans un communiqué mercredi.

Winehouse, lauréate d’un Grammy Award, est décédée d’une intoxication alcoolique chez elle à Londres en juillet 2011. Elle avait lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant une grande partie de sa carrière.

Le documentaire comprendra des images inédites de la famille, a déclaré la BBC. « Janis demandera l’aide de sa famille, de ses amis et de ceux qui connaissaient le mieux Amy pour reconstruire un côté d’Amy rarement vu », a-t-elle déclaré.

« Le film sera un récit puissant et sensible de l’un des talents musicaux les plus appréciés et manqués du Royaume-Uni, offrant une nouvelle interprétation féminine de sa vie, de ses amours et de son héritage. »

Le documentaire de 2015 « AMY » sur Winehouse a valu au réalisateur Asif Kapadia un Oscar, bien qu’à l’époque le père du chanteur, Mitch Winehouse, l’ait qualifié de trompeur et a déclaré que la famille s’était distancée du film.

