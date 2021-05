Le documentaire de 1969 “ Le monde de John et Yoko ” est maintenant diffusé aux États-Unis

Le documentaire télévisé 24 heures: le monde de John et Yoko, filmé par la BBC et diffusé une seule fois à la fin de 1969, est désormais disponible en streaming sur Amazon Prime Video US.

Le film de 30 minutes sur John Lennon et Yoko Ono, réalisé par Paul Morrison, a été réalisé sur une période de cinq jours dans leur domaine de Tittenhurst Park dans le Berkshire, ainsi qu’aux studios Abbey Road et aux bureaux d’Apple Records à Londres.

Il a été diffusé au Royaume-Uni le 15 décembre 1969 dans le cadre de la série d’actualités des 24 heures de la BBC. Il peut maintenant être vu dans son intégralité, pour la première fois depuis, via la collection Coda sur Amazon. Un abonnement ou un essai gratuit est requis.

La description officielle du documentaire dit qu’il «montre une journée dans la vie de John et Yoko alors que Lennon était encore membre de Les Beatles, les controverses ont fait rage et l’activisme est devenu une préoccupation centrale dans la réalité quotidienne du couple.

“ Un moment extrêmement transitionnel ”

Le film comprend désormais un nouvel éditorial d’accompagnement du journaliste Alan Light dans lequel, rapporte Rolling Stone, il le décrit comme «un instantané fascinant d’un moment extrêmement transitionnel pour John et Yoko. [It is] un portrait de deux artistes-activistes énergiques et inspirés, avec un sens aigu du but et une attitude intrépide, même face à la résistance et au ridicule.

Le monde de John et Yoko a été filmé en même temps qu’une émission par un autre radiodiffuseur britannique, ATV, intitulé Man Of The Decade. Lennon a été nominé pour le titre, et interviewé pour son segment de ce programme, par l’anthropologue Desmond Morris. Fait inhabituel, le tournage de ce long métrage apparaît dans le documentaire de la BBC. L’émission Man Of The Decade a été diffusée au Royaume-Uni deux semaines après The World of John and Yoko, le 30 décembre.

